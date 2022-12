Soal UAS Pendidikan Agama Islam Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah latihan soal UAS dalam rangka ulangan akhir semester 1 pelajaran PAI Kelas 4 pada Kurikulum Merdeka tahun 2022.

Latihan ini bisa menjadi panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk belajar dalam meningkatkan kemampuan menjawab soal UAS.

Terutama dalam penerapan metode Kurikulum Merdeka yang memiliki sejumlah perubahan sesuai kebutuhan pendidika.

Makanya soal latihan PAI Kelas 4 cocok sekali dijadikan panduan untuk mendapatkan gambaran soal yang akan keluar dalam UAS.

Rangkuman soal ini dibuat seperti pada pelaksanaan UAS, tak ada perubahan dari materi yang dibahas sehingga efektif jika dijadikan sebagai referensi dalam belajar.

Soal Pilihan Ganda

1. Ketika Nabi Musa lahir, allah memerintahkan untuk menghanyutkan di sungai …

a. Nil

b. Laut Merah

c. Laut Hitam

d. Gangga

2. Nama saudara lelaki Nabi Musa as. adalah ….

a. Nabi Ismail as

b. Nabi Sulaiman a.s

c. Nabi Harun as.

d. Nabi Isa as

3. Pesan yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Harun adalah …

a. Orang harus saling membantu

b. untuk menjadi orang yang dipercaya yang mempercayai orang lain

c. Jadilah seseorang yang sabar menghadapi cobaan dan ujian

d. jangan pernah menyerah untuk selamanya

4. Kisah Nabi Zulkifli as. Allah menjelaskan dalam firman Tuhan, yaitu …

a. QS. Al-Anbiya: 85-26

b. QS. Al-Anfal: 2

c. QS. Al-Araf: 12

d. QS. Ali-Imran: 12

5. Mukjizat Nabi Musa a.s. dalam bentuk ….

a. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular

b. Dapatkan unta batu

c. tidak terbakar terbakar

d. mengambil air dari jarinya

6. Potongan ayat di bawah ini yang merupakan surah Al-Falah adalah….

a. لم يلد ولم يولد

b. قلق اعو برب الناس

c. ومن شرش غاسق اذا وقبق

d. ما غغنى عنه ماله وما كسب

7. Dan dari kejahatan malam, ketika gelap gulita, adalah bunyi ayat …

a. قلق اعو برب الفلق

b. من شرش ما خلخ

c. ومن شرش غاسق اذا وقبق

d. ومن شرش النفتث فى العد

8. من شرش ما خلخ

Pengucapan bergaris dari Reading Act adalah ….

a. Izhar

b. ikhfa

c. Idgam

d. qalqalah