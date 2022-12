Soal UAS PAI Kelas 5 SD Semester 1, Kunci Jawaban Latihan PAS Tahun 2022 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini diulas soal UAS PAI kelas 5 SD / MI lengkap dengan kunci jawaban Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Soal yang lengkap dengan kunci jawaban pelajaran PAI ini untuk menghadapi evaluasi di akhir Semester 1.

Untuk soal Ujian Akhir Semester ( UAS ) atau Penilaian Akhir Semester ( PAS ) Pendidikan Agama Islam ( PAI ) kelas 5 SD ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Adapun materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023 dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Simak pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran PAI untuk siswa 5 SD Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber :

1. Allah Swt. itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Berarti Allah Swt bersifat ....

a. al-mumiit

c. al-qayyum

b. al-hayyu

d. al-ahad

2. Nabi yang menerima kitab Taurat yaitu ...

a. Nabi Isa as

c. Nabi Daud as

b. Nabi Musa as

d. Nabi Muhammad saw

3. Melakukan semua perintah Allah Swt. dan menghindari semua larangan-Nya, merupakan pengertian dari ...

a. takwa

c. fujur

b. ridho

d. sakhat

4. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat, merupakan pengertian dari ....

a. sahur

c. tidak berpuasa

b. puasa

d. tidak ingin makan

5. Dibawah ini yang merupakan syarat sah puasa yaitu ....

a. dewasa

c. berakal sehat

b. kuat berpuasa

d. mumayyiz

