Soal Ulangan Akhir Semester 1 Bahasa Inggris Kelas 4 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk belajar kembali secara singkat dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi ulangan akhir semester 1 atau UAS di tahun 2022 pelajaran Bahasa Inggris Kelas 4 SD.

Dalam pelaksanaan ujian sekolah UAS semester 1 Kelas 4 menerapkan Kurikulum Merdeka pada pelajaran Bahasa Inggris, soal terdiri dari soal piliha ganda.

Untuk pelajaran Bahasa Inggris Kelas 4 sudah mulai belajar bagian dasar dari Bahasa Inggris.

Rangkuman soal latihan Bahasa Inggris ini akan memberikan panduan bagi siswa untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan UAS sebagai ulangan akhir semester 1.

Berikut soal pilihan ganda Bahasa Inggris Kelas 4 latihan ulangan akhir semester 1

Perhatikan gambar

1. Cici and her family ........... everyday.

a. having dinner

b. dinner

c. lunch

d. eat

2. What does Fahri do in bedroom?

a. studies

b. sleeps

c. cook

d. tooch

3. s-u-t-d-y

Susunlah kata di atas!

a.study

b.sutdy

c. angry

d. student

4. a-t-c-h-w

Susunlah kata di atas!

a. watch

b. wacth

c. tv

d. foot

5. The dining room memiliki arti dalam bahasa Indonesia……

a. ruang makan

b. ruang keluarga

c. makanan

d. ruang tertutup

6. The living room memiliki arti dalam bahasa Indonesia…..

a. ruang keluarga

b. kamar tidur

c. ruang tamu

d. ruang belajar

7. What does Robi do in the living room?

a. sleeps

b. study

c. sleeping

d. sick