Harga Kebutuhan Pokok Sanggau Akhir November 2022 Terpantau Normal, Ini Rinciannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau, Syarif Ibnu Marwan mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan kebutuhan pangan lainnya di Kabupaten Sanggau.

Bahkan, pihaknya pun menurunkan tim monitoring yang memberikan laporan perpekan terkait perkembangan harga bahan pokok dan kebutuhan pangan lainnya.

"Kami punya tim yang memantau khusus perkembangan harga sembako dan kebutuhan pangan lainnya di Sanggau. Tim ini nanti akan membuat laporan perkembangan harga-harga yang menjadi rujukan kami untuk mengambil langkah kebijakan selanjutnya," kata Syarif Ibnu dalam keterangannya, Jumat 2 Desember 2022.

Berdasarkan laporan tim monitoring, harga sembako dan kebutuhan pangan lainnya di Sanggau pada 26 November hingga 30 November 2022 masih terpantau normal atau belum ada kenaikan yang signifikan.

Rinciannya adalah beras cap rambutan Rp 14.800 per Kg (tetap), beras cap mangkok Rp 14.800 per Kg (tetap), gula aren Rp 18 ribu per Kg (tetap), gula pasir Rp 15 ribu per Kg (tetap), minyak goreng curah Rp 15 ribu per Kg (tetap), Bimoli Rp 23 ribu per liter (tetap).

Kemudian, daging sapi Rp 150 ribu per Kg (tetap), daging babi Rp 70 ribu per Kg (tetap), daging ayam ras dari Rp 40 ribu menjadi Rp 42 ribu per Kg, daging ayam kampung Rp 70 ribu per Kg (tetap).

Kemudian, tepung terigu (segi tiga biru) Rp 15 ribu per Kg, ikan toman Rp 65 ribu per Kg (tetap), ikan tongkol hitam Rp 45 ribu (tetap), ikan gembung segar Rp 50 ribu per Kg (tetap), cabai merah besar Rp 50 ribu per Kg (tetap), cabai rawit merah Rp 70 ribu per Kg (tetap), cabai rawit hijau Rp 70 ribu per Kg (tetap), bawang merah Rp 43 ribu per Kg (tetap), bawang putih Rp 25 ribu per Kg (tetap), bawang bombai Rp 22 ribu per Kg (tetap).

Selain itu, harga sayur, bayam dari Rp 16 ribu menjadi Rp 15 ribu per Kg, kacang panjang Rp 15 ribu per Kg (tetap), sawi dari Rp 18 ribu menjadi Rp 17 ribu per Kg, buncis Rp 20 ribu per Kg (tetap), kentang Rp 18 ribu per Kg (tetap), wortel Rp 22 ribu (tetap), tomat dari Rp 18 ribu menjadi Rp 19 ribu per Kg, dan kool dari Rp 19 ribu menjadi Rp 20 ribu.

