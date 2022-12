Tanggal Pernikahan Jess No Limit dan Sisca Kohl yang Bikin Salfok. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tanggal pernikahan Pasangan YouTuber Jess No Limit dan Sisca Kohl bikin gagal fokus para publik.

Pasalnya, baik Jess No Limit maupun Sisca Kohl selalu menunggah momen spesial acara mereka lewat jauh hari dari tanggal pelaksanaan.

Misalnya saat membagikan momen lamaran pada Jumat 7 Oktober 2022, Sisca dan Jess No Limit kompak membagikan momen pernikahan mereka pada Rabu 30 November 2022.

Sama seperti saat membagikan foto lamaran atau disebut Tingjing dalam bahasa Tionghoa, tanggal pernikahan kedua YouTuber ini juga jadi perhatian.

Seperti diketahui, saat membagikan momen lamaran Oktober lalu, banyak yang menyadari, ternyata keduanya sudah menggelar acara lamaran pada 10 Agustus 2022.

Namun foto tersebut baru dibagikan mereka di bulan Oktober.

Kini, keduanya membagikan momen pernikahan yang ternyata telah dilangsungkan pada 10 Oktober 2022.

"10.10.22 Officially Mr. & Mrs. No Limit. Forever Together No Limit. I love you forever my wife @siscakohl," tulis Justin di akun Instagram @jessnolimit.

Justin dan Sisca membagikan sejumlah foto momen pernikahan mereka yang digelar di Kapel Vincentius.

Dalam video tersebut, suara Sisca terdengar bergetar ketika mengucap janji pernikahannya.

Berbeda dengan Sisca yang terharu saat mengucap janji.

Mantan Pro Player Mobile Legends, Jess No Limit yang memiliki nama asli Tobias Justin, terdengar tegas saat mengucapkan janjinya sebagai suami.

Jess No Limit tampak tak berhenti menatap dan mencuri pandang ke arah Sisca dalam berbagai kesempatan. "Officially married," kata Sisca sambil memamerkan cincin di jari manisnya.

"I love you," kata Jess No Limit yang dibalas Sisca dengan ucapan yang sama.