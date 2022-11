Sisca Kohl dan Jess No Limit Menikah - Perjuangan Top Global Mobile Legends Luluhkan Hati YouTuber

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini Sisca Kohl dan Jess No Limit telah resmi menikah.

Menarik disimak kisah perjuangan mantan Pro Player Mobile Legends bernama lengkap Tobias Justin meluluhkan hati seorang YouTuber Game Fransisca Fortunata atau Sisca Kohl.

Diketahui nama Jess No Limit pertama kali dikenal oleh publik setelah menjadi Top Global game Mobile Legends.

Saat MLBB baru-baru awal dirilis, Jess No Limit sangat dikenal publik gamers karena selalu menjadi Top Global atau menduduki rank tertinggi.

Saingannya saat itu hanya Lemon yang saat ini masih aktif di Team RRQ Hoshi.

Berbeda dari Lemon, Jess No Limit yang pernah membela Team EVOS Legends kini memilih pensiun dari dunia game yang membesarkan namanya itu.

Kini kabar bahagia datang dari pasangan kreator konten, Sisca Kohl dan Jess No Limit, yang sudah resmi menikah.

Kabar pernikahan mereka diketahui dalam vlog berjudul A Day In My Life with My Hubby! Ft. Jess No Limit. Di situ Sisca mengakui sudah menikah dengan Jess No Limit.

Berikut perjalanan cinta Sisca Kohl dan Jess No Limit sebagai berikut.

1. Awal kenal dari konten bareng

Jess No Limit mengungkap awal perkenalannya dengan Sisca Kohl. Awal perkenalan mereka terjadi saat Jess No Limit ingin menjahili atau ngeprank adiknya Sisca, Jessica Jane.

Menurut Jess, Jessica Jane saat itu menirukan gaya Sisca Kohl membuat makanan. Sehingga muncul ide mengajak Sisca Kohl membuat konten bersama.

“Nah, terus aku kepikiran kayak ajakin Ayang untuk nge-prank Jesisca (Jane) ya waktu itu kan," kata Jess.

“Waktu itu aku kontak Sisca gitu guys, ya puji Tuhan Sisca mau, gitu ya," tambah Jess No Limit.