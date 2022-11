Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester 1, Kunci Jawaban Latihan PAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah rangkuman soal UAS Bahasa Inggris kelas 8 SMP / MTs beserta jawaban Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Adapun Ujian Akhir Semester ( UAS ) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas 8 SMP semester 1 di laksanakan tiap akhir semester sebagai alat ukur pencapaian belajar peserta didik selama satu semester.

Untuk soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai persiapan siswa diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Referensi juga dapat dilihat pada materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Inilah selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 8 SMP / MTs Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Choose the correct answer by crossing (X) A, B, C or D!

1. Dorry : Do you understand Mr. Asep’s story.

Nia : _____(1)_______ He speaks very fast

A. I think so C. I’d love to

B. Not really D. I don’t know what you mean

Teacher : If you have done your homework, collect the book tomorrow. _____________(2)________________?