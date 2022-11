Benarkah Cabai Rawit Mampu Menyembuhkan Ambeien? Cek Kata Ahli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Penyebab ambeien dalam bisa jadi karena faktor pola makan dan kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari.

Maka dari itu, sangat penting mengetahui penyebab ambien.

Faktanya, penyebab ambeien sampai saat ini belum diketahui secara pasti.

Ambeien bisa dialami oleh siapa saja. Kondisi ini terjadi karena pembuluh darah vena di anus melebar dan mengalami peradangan.

Ambeien atau wasir memang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika harus bekerja duduk. Tentunya kamu akan merasa sangat tidak nyaman.

Namun, ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena ambeien, seperti riwayat ambeien dalam keluarga, sembelit, berat badan berlebih, kebiasaan mengejan terlalu keras, kehamilan, dan lainnya.

Sejak lama, masyarakat Indonesia meyakini cabai rawit bisa mengecilkan dan menghilangkan ambeien. Untuk mengetahui efektivitas cabai rawit untuk ambeien, baca pembahasan di bawah ini.

Apakah Benar Cabai Rawit Bisa Menyembuhkan Ambeien?

Cabai rawit tak mampu menyembuhkan pelebaran dan peradangan pembuluh darah di anus tersebut. Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa cabai rawit bermanfaat untuk kondisi wasir, hal itu adalah mitos belaka.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah cabai berpengaruh terhadap ambeien. Salah satunya penelitian di Italia yang melibatkan puluhan orang penderita ambeien.

Para responden diberikan kapsul berisi bubuk cabai setiap hari dan dilakukan pemeriksaan berkala terhadap ambeien yang dialami.

Hasil penelitian yang dipublikasikan melalui The New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa mengonsumsi cabai – termasuk cabai rawit -- tidak efektif untuk ambeien.

Untuk membantu mengatasi ambeien, hindarilah hal-hal yang dapat membuat buang air besar keras, seperti duduk terlalu lama dan makan kurang serat.

Sebaliknya, penderita ambeien dianjurkan untuk minum banyak air putih (1.5–2 liter per hari), makan sayur dan buah, rutin berolahraga, dan tidak menahan buang air besar.