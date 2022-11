Penanaman Pohon Ulin oleh Menteri Ekonomi Empat Negara BIMP-EAGA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bersama Menteri Ekonomi Empat Negara BIMP EAGA melakukan penanaman pohon di halaman Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Sabtu 26 November 2022 siang.

Pantauan Tribun Pontianak di lokasi, penanaman pohon itu dimulai dari Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, ia diketahui menanam pohon Ulin atau yang biasa dikenal di Kalbar dengan sebutan pohon Belian, atau dalam bahasa ilmiahnya Eusideroxylon zwageri.

Seperti Menko Airlangga, Gubernur Sutarmidji juga menanam pohon yang sama yakni pohon Ulin/Belian.

Sementara, Deputy Minister of Finance and Economy (Economy)/BIMP-EAGA Signing Minister of Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, ia terlihat menanam pohon Jelutung atau dalam bahasa ilmiahnya Dyera costulata.

Sedangkan, Chief Director Economic Planning Unit Prime Minister’s Department/ BIMP-EAGA Signing Minister of Malaysia, Ybhg Dato’ Nor Azmie Bin Diron, ia kebagian menanam pohon Tengkawang atau dalam bahasa ilmiahnya Shorea stenoptera.

Dan terakhir, Chairman Mindano Development Authority/BIMP-EAGA Signing Minister of Philippines, Maria Belen S. Acosta, terlihat menanam pohon Bintangor atau dalam bahasa ilmiahnya Calophyllum soulattri.

Paska penanaman pohon tersebut, Gubernur Sutarmidji, Menko Airlangga dan ketiga menteri Negara BIMP EAGA lainnya berjalan kaki menuju Hutan Pendopo Gubernur Kalbar.

Hal itu dilakukan untuk mengunjungi dan melihat sejumlah produk yang ada di gedung Galeri Hasil Hutan, yang terletak di Hutan Pendopo Gubernur Kalbar tersebut.

Aplikasi SiPohon

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar launching aplikasi SiPohon Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu 26 November 2022 saat gelaran BIMP EAGA 2022.

Launching tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, dan perwakilan Menteri dan delegasi dari Brunai Darussalam, Malaysia dan Philiphine.

SiPohon sendiri merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Pemprov Kalbar untuk mempermudah dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan penghijauan dengan menanam pohon.

Dalam aplikasi SiPohon ini, kita bisa melihat jenis dan spesifikasi pohon yang hendak kita tanan.

"SiPohon ini pengembangan aplikasi yang sudah saya buat ketika saya menjadi Walikota Pontianak," ucap Sutarmidji.