BIMP EAGA Diharapkan Mampu Dorong Peningkatan Daya Saing, Ketahanan Pangan dan Iklim di Subkawasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perkembangan kondisi global saat ini masih diliputi krisis multidimensional sebagai dampak pandemi Covid-19, penajaman konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, hingga perubahan iklim.

Dalam hal ini diperlukan kestabilan kondisi di kawasan serta subkawasan agar tidak menimbulkan gejolak yang semakin dalam sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian global.

“Untuk menjaga stabilitas dan daya saing kawasan, BIMP EAGA perlu untuk semakin proaktif di tengah dinamika arsitektur kawasan Indo-Pasifik,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Chair Senior Officials BIMP-EAGA, Edi Prio Pambudi, ketika memimpin Senior Officials Meeting (SOM) ke-30 BIMP EAGA yang digelar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 24 November 2022.

Indonesia tahun ini menerima estafet Keketuaan dalam BIMP EAGA dari Filipina dan akan menjadi Ketua untuk periode 2022-2023 dengan mengusung tema “Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Iklim Subkawasan”.

Pasalnya di subkawasan masih terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian lebih jauh, antara lain ketahanan pangan, serta ketahanan energi melalui penguatan konektivitas.

• Edi Kamtono Ajak Tamu BIMP-EAGA Eksplor dan Nikmati Suasana Keindahan Kota Pontianak

Lebih lanjut, disampaikan Deputi Edi bahwa BIMP EAGA juga perlu meningkatkan kerja sama dengan kerja sama subkawasan seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Greater Mekong Subregion (GMS) untuk meningkatkan peran ASEAN dalam arsitektur kawasan.

Isu lain yang dibahas yakni hasil BIMP-EAGA Vision 2025 (BEV 2025) Mid Term Review (MTR) dilihat dari aspek transportasi, ICT, fasilitasi perdagangan dan investasi, energi, agribisnis, serta pariwisata. Terkait pencapaian Visi 2025, diperlukan penguatan institusi kelembagaan dalam implementasi hasil MTR.

“Saya mendukung perubahan nomenklatur Trade Investment Facilitation Cluster menjadi Trade Investment Promotion and Enterprises Development Cluster, serta pembentukan Working Group on Youth and Sports Development dan Working Group on Security,” ucap Deputi Edi.

Dalam BIMP-EAGA sendiri terdiri dari 8 klaster dan pada pertemuan kali ini masing-masing Ketua Klaster menyampaikan laporan perkembangan serta capaian kerja mereka.

Beberapa capaian penting klaster pada 2022 antara lain mengenai penyelesaian lima proyek transportasi laut di sektor transportasi, perluasan akses jaringan broadband berbasis satelit hingga menjangkau wilayah rural EAGA dengan target 100 persen di 2025, penyelesaian proyek HVTL Tanjung Redep-Tanjung Selor, finalisasi inisiatif One Borneo Quarantine, eksplorasi potensi baru sentra produksi rumput laut dan sapi, serta inisiatif green cities di Kendi dan Kota Kinabalu.

Beberapa agenda yang menjadi highlight dalam pembahasan yakni tentang pembukaan kembali rute darat, udara, dan perairan pasca pandemi dalam rangka mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata; optimalisasi potensi produksi pangan di area EAGA untuk meningkatkan ketahanan pangan; serta integrasi energi listrik dan kerja sama pengembangan sumber energi terbarukan lintas batas untuk mendorong keamanan energi di subkawasan.

Pelaku usaha sebagai motor penggerak utama kerja sama BIMP-EAGA didorong berperan lebih besar untuk mendukung integrasi ekonomi di area EAGA.

“Sektor privat adalah pendorong utama pertumbuhan EAGA melalui penciptaan lapangan kerja di kawasan. Sementara itu, Pemerintah perlu menjembatani kolaborasi G-to-B agar hubungan B-to-B dapat berkembang dan sektor sektor privat mampu mengoptimalkan potensinya,” jelas Deputi Edi.

• Daya Saing dan Ketahanan Iklim Jadi Tema BIMP-EAGA Ke-25, Wako Pontianak Paparkan Kondisi Geografis

Sekda Harisson saat menunggu kedatangan Delegasi BIMP EAGA ke -25 sambil melihat promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Ruang TIC di Bandara Supadio, Selasa 22 November 2022.// ANG (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI)

Deputi Edi pun mengapresiasi dukungan dari Asian Development Bank (ADB) dan Sekretariat ASEAN terhadap BIMP-EAGA melalui penguatan kapasitas dan asistensi teknis lainnya.