Promo Makanan di Restoran 24 November 2022, Ada Burger King McD Pizza Hut KFC Solaria Hokben A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati aneka promo promo makanan di restoran cepat saji yang tersedia dinikmati hari Kamis 24 November 2022.

Pada promo makanan saat ini ada promo makanan McDonalds, promo makanan Burger King, promo makanan Solaria, promo makanan Hokben, promo makanan KFC, promo makanan Pizza Hut, promo makanan A&W, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Segera dapatkan menu-menu yang ditawarkan dengan harga hemat dan banyak varian makanan yang bisa dinikmati.

Inilah selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 24 November 2022 :

McD

Ayo serbu sekarang Promo NOVEMBER HEMAT!

Nikmati renyahnya 3 pcs Ayam McD & 3 Nasi yang pas banget buat jadi menu makan bareng keluarga dan teman, yuk.

Periode dimulai dari 23-27 November, catat tanggalnya ya! Promo berlaku untuk Dine In, Take Away, Drive Thru serta McDelivery.

Tersedia juga di GrabFood , GoFood dan ShopeeFood.

Pizza Hut

Ngga perlu bingung lagi mau makan apa, karena bisa pesan 2 pizza sekaligus!

Yuk langsung aja order Double Box yang bisa upgrade dengan topping MeatMax via website atau aplikasi Pizza Hut Indonesia sekarang.

A&W

Cemilan, cemilan apa yang manis dan lembut?? Apalagi kalo bukan DURIAN BALL jawabannya.