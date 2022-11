Soundtrack Piala Dunia 2022 , Ini Video Streaming Musik dan Lirik Lagu Hayya Hayya Better Together

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sobat Tribun POntianak sekalian mencari soundtrack Piala Dunia 2022 ?

Berikut video dan lirik dari lagu soundtrack Piala Dunia 2022 .

Pada gelaran World Cup 2022 Qatar kali ini, Soundtrack Piala Dunia 2022 adalah lagu berjuluk Hayya Hayya (Better Together) .

Lagu ini dinyanyikan trio musisi Trinidad Cardona , Aisha dan Davido .

• Hitung-Hitungan Juara Grup A Piala Dunia 2022 Pasca Pertandingan Qatar Vs Ekuador Malam Ini!

Nah, buat Anda yang penasaran dengan soundtrack Piala Dunia 2022 ini, dalam artikel ini akan kami tampilkan lirik lengkapnya .

• Siaran Piala Dunia 2022 di Tv Apa? Pantau Live Score Qatar Vs Ekuador Pertandingan Pembuka World Cup

Serta vidio dan kanal streaming untuk mendengar lagu soundtrack Piala Dunia 2022 ini.

Berikut lengkapnya , Minggu 20 November 2022 :

# Lirik Lagu Hayya Hayya (Better Together)

Berikut lirik lagu soundtrack Piala Dunia 2022 yang berjudul Hayya Hayya Better Together ini :

Hayya, Hayya, Hayya (Yeah)

Hayya, Hayya, Ha— (You know what it is)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (Redwood)

Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

(Davido)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—

• Klasemen Piala Dunia 2022 Usai Laga Perdana Qatar vs Ekuador Minggu 20 November 2022 Malam

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh

I wanna party, party eight days a week

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

• Piala Dunia 2022 Qatar Disiarkan TV Apa? Cek Platform Resmi Nonton Pertandingan Piala Dunia Disini!