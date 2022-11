Klasemen Piala Dunia 2022 Usai Laga Perdana Qatar vs Ekuador Minggu 20 November 2022 Malam

Tangkapan Layar Klasemen Piala Dunia via Aiscore

Tangkapan Layar Klasemen Piala Dunia via Aiscore

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Klasemen Piala Dunia 2022 usai laga perdana Qatar vs Ekuador dalam link yang tersedia diakhir artikel ini.

Seperti diketahui, Piala Dunia 2022 dibuka dengan laga perdana tim tuan rumah.

Laga perdana tersebut dihelat di Stadion Al Bayt, pada pukul 23.00 WIB.

Timnas Qatar sendiri tergabung dalam grup A bersama dengan timnas Ekuador, Senegal dan Belanda.

Sehingga kemenangan jadi penting untuk start Qatar di Piala Dunia 2022 ini.

Timnas Qatar dan Ekuador telah saling berhadapan tiga kali.

Laga teranyar terjadi pada 12 Oktober 2018 dalam laga persahabatan.

Pada laga persahabatan itu, Qatar berhasil menang tipis 4-3.

Qatar yang dilatih Felix Sanchez asal Spanyol diprediksi akan memainkan bola-bola pendek khas tiki taka.

Sedangkan Ekuador yang diasuh Gustavo Alfaro asal Argentina diyakini akan memainkan pola khas Amerika Selatan.

Dengan demikian maka Qatar dan Ekuador dipastikan jadi tim yang meraih poin perdana di Piala Dunia 2022 Qatar.

Rekor Pertemuan Qatar vs Ekuador

18 Feb 1996 Qatar vs Ekuador 1-1

25 Feb 1996 Qatar vs Ekuador 1-2

12 Oct 2018 Qatar vs Ekuador 4-3

Kolase foto Gustavo Alfaro pelatih Ekuador dan Felix Sanchez pelatih Qatar (kanan) (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

