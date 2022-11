Prediksi Tim Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 dan 4 Tim Masuk Semifinal Berdasarkan Skema

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 akan dibuka dengan pertandingan Qatar Vs Ekuador pada Minggu 20 November 2022 pukul 23.00 WIB.

Meskipun pertandingan baru dimulai malam ini, sejumlah negara diprediksi akan lolos ke babak 16 besar.

Sementara pada babak 16 besar nanti juara grup a akan bertemu dengan runner up grup b.

Juara grup b akan bertemu dengan runner up grup a.

Selanjutnya juara grup c akan bertemu dengan runner up grup d dan juara grup d bertemu dengan runner up grup c.

Juara grup e akan bertemu runner up grup f dan juara grup f bertemu grup e.

Skema Piala Dunia 2022 hingga Final. (twiiter @sportv)

Kemudian juara grup g akan bertemu grup h dan juara grup h bertemu dengan runner up grup g.

Sementara 4 tim yang diprediksi lolos ke partai semifinal adalah Argentina, Brasil, Jerman dan Belanda.

Pembagian Grup Peserta Piala Dunia Qatar 2022 dan Prediksi Tim Lolos ke Babak 16 Besar:

Grup A:

Qatar

Ekuador

Senegal

Belanda

Grup B:

Inggris

Iran

Amerika Serikat

Wales

Grup C: