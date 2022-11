Arti Lagu Resmi Piala Dunia 2022 Hayya Hayya (Better Together) dari Trinidad Cardona, Davido, AISHA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar mulai malam ini Minggu 20 November 2022 dan akan berakhir pada 18 Desember 2022.

Saat pagelaran Piala Dunia yang menjadi sorotan tak hanya pertandingan namun juga lagu resmi yang akan memeriahkan pesta sepakbola tersebut.

Pada Piala Dunia Qatar 2022 lagu resminya adalah Hayya Hayya (Better Together).

• Prediksi Skor Hasil Belanda Vs Senegal Piala Dunia 2022 Malam Senin Ini, Senegal Pincang Tanpa Mane

FIFA sebagai induk organisasi sepakbola dunia telah merilis lagu resmi Piala Dunia 2022 sejak 1 April 2022 silam.

Namun lagu ini memang kurang meriah disebut para penggemar sepakbola.

Banyak yang meminta agar lagu Waka-waka Piala Dunia 20210 silam diputar kembali.

Hayya Hayya (Better Together) dinyanyikan oleh 3 musisi dari negara yang berbeda.

Lagu resmi Piala Dunia 2022 dinyanyikan tiga musisi, yakni musisi Amerika Serikat Trinidad Cardona, musisi Nigeria Davido, dan musisi Qatar AISHA.

Lagu Hayya Hayya (Better Together) diproduksi oleh RedOne.

Baca juga: Jam Tayang Inggris vs Iran Live Laga Pembuka Grup B Piala Dunia 2022

Lirik dan terjemahan Lagu Hayya Hayya (Better Together), Soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (RedOne)

Selamat datang… selamat datang semua (RedOne)

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Ozuna)

Selamat datang… selamat datang semua (Ozuna)

Let's go

Ayo pergi

Hoy mi gente viene aqui a celebrar (celebrar)

Hari ini orang-orangku datang kemari untuk merayakan (merayakan)

Todos nos vamo' a quedar hasta el final

Kita semua akan tinggal sampai akhir

Digan si sienten el amor que quieren dar (quieren dar)

Katakanlah jika kau merasakan cinta yang ingin kau berikan (ingin kau berikan)

Como una ola que nadie puede parar (eoh-eoh)

Seperti gelombang yang tak bisa dihentikan siapapun

Tonight la-la-li-la-la-la

Malam ini la-la-li-la-la-la

East to west, high and low, up and down and baby oh

Timur ke barat, tinggi ke rendah, atas ke bawah, dan sayang, oh

Tonight (tonight) la-la-li-la-la-la (la-la-li-la-la-la)

Malam ini (malam ini) la-la-li-la-la-la (la-la-li-la-la-la)

East to west, high and low, it's going down

Timur ke barat, tinggi ke rendah, ini menuju ke bawah

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

Bienvenido, welcome home (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang di rumah (oh-oh-oh-oh-oh)

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

On y va, here we go (oh-oh-oh-oh-oh)

Hidup dan mati, kita mulai (oh-oh-oh-oh-oh)

Baca juga: Jam Tayang Opening Ceremony Piala Dunia Qatar 2022 Live Moji TV Hari Ini Laga Pembuka

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Yeh-eh)

Selamat datang… selamat datang semua