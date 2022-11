Jam Tayang Opening Ceremony Piala Dunia Qatar 2022 Live Moji TV Hari Ini Laga Pembuka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan Jadwal tayang siaran langsung Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Qatar hari ini Minggu 20 November 2022.

Akhir pesta olahraga sepak bola bakal dimulai dan ditandai dengan upcara pembukaan di Stadion Al Bayt, di Kota Akhor Qatar tingga hitungan jam.

Kemeriahan upcara pembukaan ini bakal disiarkan langsung Emtek group mulai dari SCTV, Indosiar, Moji TV atau platform streaming vidio.

Link streaming tersedia di akhir artikel ini.

Sesuai jadwal siarang langsung pembukaan akan tayang mulai pukul 21.45 WIB malam ini.

Dalam rangkaiannya tentu akan ada berbagai hiburan dan artis yang akan mengisi opening ceremony.

Mereka di antaranya bakal menyanyukan lagu-lagu resmi Piala Dunia Qatar dan tentunya juga menampilkan maskot piala dunia Qatar bernama La'eeb yang berarti sosok pemain yang sangat terampil.

La'eeb mirip dengan Kufiya, penutup kepala yang biasa dipakai orang-orang Timur Tengah.

Karakter animasi ini membawa pesan agar semua orang percaya dengan diri mereka masing-masing dengan slogan "Now is All".

La'eeb ini bertujuan membawa sukacita dari sepak bola untuk semua orang.

Adapun lagu-lagu resmi Piala Dunia 2022 yang sudah dirilis sejauh ini adalah Hayya Hayya (Better Together), Light The Sky, Arhbo, The World is Yours to Take, dan Tukoh Taka.

Tukoh Taka merupakan lagu dengan tiga bahasa, yakni bahasa Inggris, Arab, dan Spanyol yang dinyanyikan oleh Maluma, Myriam Fares, dan rapper wanita kondang asal Amerika Serikat Nicki Minaj.

Setelah upacara pembukaan dilanjutkan langsung dilanjutkan dengan kick off perdana pertandingan yang mempertemukan Timnas tuan rumah berhadapan dengan wakil Amerika Selatan, Ekuador.

Laga ini sesuai jadwal akan berlangsung kick off mulai pukul 23.00 WIB.