Sambut Delegasi BIMP-EAGA, Wako Pontianak: Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Tamu yang Datang

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saat ini Kota Pontianak tengah mematangkan persiapan untuk menyambut kedatangan para tamu pada penyelenggaraan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Sebagaimana diketahui, bahwa Kota Pontianak pada tahun 2022 ini menjadi tuan rumah pada perhelatan pertemuan tingkat menteri yang akan mulai pada 23-26 November 2022.

"Selaku tuan rumah, kita terus berbenah untuk mematangkan persiapan, mulai dari menyambut kedatangan para tamu hingga kepulangan," ucap Wali Kota Pontianak, Sabtu 19 November 2022.

Bahkan untuk akomodasi beserta rangkaian agenda yang diselenggarakan di Pontianak juga sudah dipersiapkan.

"Saya berharap masyarakat Kota Pontianak terutama para pelaku usaha termasuk perhotelan dan kuliner bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu yang datang," tuturnya.

Wako Edi, menginginkan para tamu dan delegasi dari negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA merasa nyaman dan terkesan baik ketika berada di kota Pontianak yang dijuluki Kota Khatulistiwa ini.

"Sehingga ketika mereka kembali ke negara asalnya akan membawa cerita yang mengesankan sebagai promosi Kota Pontianak di mancanegara. Tentunya, hal ini pasti berdampak ekonomi karena delegasi yang datang pasti akan berbelanja, berwisata di Kota Pontianak yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak," ungkapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendapat tugas melaksanakan penyambutan delegasi lewat welcome dinner di Gedung Pontianak Convention Center (PCC).

Segenap hal teknis, mulai dari menghias tempat, hiburan hingga konsumsi, siap dihelat bagi tamu yang datang. Untuk pengamanan dan kebersihan juga dipersiapkan.

Seperti diketahui pejabat setingkat menteri yang diundang dari empat negara antara lain dari Indonesia yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dari Brunei Darussalam ada Minister at the Prime Minister’s Office and Minister of Finance and Economy II Ministry of Finance and Economy Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew Bin Abdullah.

Kemudian dari Malaysia Minister in the Prime Minister Department (Economic) Prime Minister’s Department Dato’ Sri Mustapa Bin Mohamed.

Selanjutnya dari Filipina ada Chairman Mindanao Development Authority Sec. Maria Belen S. Acosta.

Kerja sama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA yang didirikan 1994 melibatkan empat negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berdekatan secara geografis.

