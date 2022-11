Promo Makanan Hari Ini 19 November 2022, Menu Dunkin Donuts JCO Geprek Bensu Domino's Pizza Chatime

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk dapatkan beragam varian promo makanan hingga minuman untuk menemani weekend hari ini Sabtu 19 November 2022.

Diantara update promo makanan dan minuman diantaranya ada promo makanan yang ada saat ini mulai dari promo makanan JCO, promo makanan Chatime, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan dominos pizza , promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, promo minuman Kopi Kenangan dan masih banyak promo makanan lainnya.

Beragam menu makanan dan minuman dapat menjadi pilihan santapan bersama orang-orang tersayang.

Cek beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Sabtu 19 November 2022 :

promo makanan Domino's Pizza

The NEW American Pie Pizza is here and it’s a Flavour Explosion.

Tersedia 2 pilihan topping; Yang KEJU banget ‘Supreme Cheese’ atau ‘Super Meatty Bolognese’ dengan Saus DAGING klasik bolognese yang uenakkk pollll

Medium Pizza mulai 82rb-an/pizza atau 55rb-an/pizza untuk PAPI DUO (SAVE 36 persen). Berlaku juga untuk Paket Value Deal.

promo makanan JCO

Lembutnya Buttercream donuts ditambah gurihnya keju, dan taburan brown sugar bikin hari akhir pekan kamu makin happy.

Siapa di sini yang sudah cobain Buttercream donuts ini? Butterscotch Series sudah tersedia di seluruh store JCO Indonesia.

promo makanan Dunkin Donuts

Khusus untuk kamu pengguna aplikasi GrabFood, kamu bisa dapetin 12 Donut Classics seharga Rp 110K* aja nih. Langsung dipilih aja yuuk Donut Classics kesukaan kamu sekarang!

*Syarat dan ketentuan: