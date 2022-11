Selamat! Tenis Lapangan PELTI Sambas Raih Emas Usai Kalahkan Ketapang 2-1 di Porprov Kalbar 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kontingen cabang olahraga tenis lapangan Kabupaten Sambas berhasil mendapatkan medali emas usai mengalahkan Kontingen Ketapang pada babak final cabor tenis lapangan Porprov Kalbar 2022 di Kota Pontianak, Rabu 16 November 2022.

Sebelum masuk final, kontingen tenis lapangan berhasil menekuk Kota Singkawang dengan skor 2-1. Bahkan dalam babak penyisihan Sambas mampu mengalahkan semua tim yang tergabung dalam Pol B.

"Pertandingan final memperebutkan medali emas, antara Sambas VS Ketapang, dimenangkan oleh Sambas. Pada semifinal Sambas mengalahkan Singkawang dengan skor 2-1," kata Ketua Pelti Sambas Adios Aldorado, Rabu 16 November 2022.

• Beri Dukungan Pada Atlet Kayong Utara Porprov Kalbar 2022, Citra Duani: Supaya Berada di 5 Besar

Adios mengatakan, tim tenis Sambas terdiri dari Sauri Rusadi, Arif, Riky dan Amir. Dia mengungkapkan, pada laga semifinal mengalahkan Singkawang dengan skor 2-1.

"Semifinal melawan Singkawang, yakni dengan hasil Arief vs Dedi : 2-0, Syauri Rusadi vs Iwan : 0-2, Arief dan Amir vs Rendi dan Iwan : 2-0," katanya. Sehingga Sambas bertemu Ketapang yang menjuarai Pol A," katanya.

Dia menyebutkan final melawan Ketapang dengan hasil Syauri Rusadi vs Dheo Saputra 0-2, Arief vs Maryadi 2-0, Arief dan Amir vs Dheo Saputra dan Eli 2-1. Sehingga kata dia, Sambas meraih medali emas, Ketapang meraih perak, Singkawang dan Sintang berhak atas perunggu.

• Klasemen Sepakbola Porprov Kalbar 2022: Sambas dan Kapuas Hulu di Puncak

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada ajang Porprov Kalbar 2022 kontingen tenis lapangan Kabupaten Sambas mengirim 1 tim putera dan 1 tim puteri. Selain beregu kata dia juga dipertimbangkan perorangan putera dan puteri baik single, double dan mix double.

"Pertandingan beregu puteri tim Pelti Sambas sudah kalah dalam penyisihan grup. Sedangkan tim putera diikuti 8 kabupaten terbagi 2 pol. Pol A diisi Ketapang, Sintang, Sekadau, dan Landak. Pol B diisi Sambas, Singkawang, Sanggau dan Mempawah," ucapnya.

Update Perolehan Medali Porprov Kalbar 2022 di Link Berikut Ini: klik LINK