Paket Komplit Maudy Ayunda, Tampil Menawan dengan Khas Baju Bali di Acara Welcoming Dinner G20

Seperti yang kita tahu, Maudy Ayunda merupakan salah satu artis yang dikenal memiliki paket lengkap.

Selain bertalenta dan memiliki paras rupawan, Maudy Ayunda juga memiliki berbagai prestasi dalam bidang akademis.

Maudy Ayunda tampak dalam balutan kebaya Bali saat hadiri Welcoming Dinner G20. pesona kecantikannya sukses curi perhatian.

Tak heran jika perempuan lulusan Universitas Stanford Amerika itu dipercaya menjadi juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia 2022.

Nah, terkait dengan hal itu, baru-baru ini Maudy Ayunda terlihat hadir di acara Welcoming Dinner G20.

Menariknya, artis berusia 27 tahun tersebut tampil anggun dalam balutan busana tradisional.

Yup! Menurut pantauan, Ia tampak mengenakan kebaya Bali.

Penampilannya pun langsung menjadi sorotan netizen hingga tuai beragam komentar pujian.

Lihat yuk seperti apa penampilannya!

"At the @indonesia.g20 Welcome Dinner: I must say it was an exceptional showcase of our cultural richness and diversity. A creative fusion of art, technology and mother nature. Proud!" tulis keterangan foto yang diunggah akun Instagram pribadi Maudy Ayunda.

Seperti yang terlihat, Maudy Ayunda tampak menghadiri acara Welcoming Dinner G20 di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park atau GWK Bali.

Maudy Ayunda tampak berfoto dengan latar belakang panggung pagelaran budaya Welcoming Dinner G20.

Menariknya, penampilan pemain film Habibie dan Ainun 3 itu tampil begitu memesona dalam balutan busana tradisional.

Ia tampak mengenakan kebaya Bali yang anggun lengkap dengan gaya rambut dan aksesori nya.