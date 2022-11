Pengakuan Sisca Kohl Terbaru Panggil Jess No Limit Suami, Kini Sertakan Bukti Nikah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengakuan mengejutkan diungkap oleh konten kreator Sisca Kohl.

Kini ia mengumumkan sudah resmi menjadi istri dari Jess No Limit lewat unggahan di kanal YouTube-nya.

Kisah percintaan Justin, atau yang lebih dikenal Jess No Limit saat masih menjadi Pro Player Mobile Legends hingga kini masih membuat penasaran para publik.

Mantan Top Global Mobile Legends pada masanya itu memang diketahui menjalin hubungan asmara dengan YouTuber Sisca Kohl.

Terbaru Sisca mengakui sudah menikah dengan Jess No Limit dalam sebuah vlog berjudul A Day In My Life with My Hubby! Ft. Jess No Limit.

"Jess No Limit di samping, bentar lagi kita sampai, ini vlognya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," kata Sisca Kohl dikutip dari channel YouTube-nya.

Meski sudah memanggil Jess No Limit sebagai hubby/husband atau suami, Sisca Kohl belum bisa memberikan detail terkait pernikahannya.

Sisca Kohl berjanji akan segera mengunggah momen bahagia sebagai pengantin setelah semua fotonya selesai diedit.

"Maaf ya belum spill foto nikah karena masih diedit. Sabar menunggu, guys, footage-nya banyak banget, jadi sabar menunggu ya," kata Sisca.

Rumor tentang pernikahan Sisca Kohl dan Jess No Limit sebenarnya sudah beredar sejak akhir Oktober lalu.

Rumor ini bermula dari video konten unboxing iPhone 14 di channel YouTube Sisca Kohl.

Dalam konten tersebut, Sisca menulis judul dengan menyebut nama Jess No Limit sebagai suami.

"Unboxing iPhone14 Pro Max 1 TB Rp75.000.000 Ft. Suamiku Jess No Limit".

Sisca Kohl dan Jess No Limit memang sudah menggelar acara lamaran Tingjing pada Agustus lalu.