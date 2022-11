HMPF Untan Gelar Super Physics 2022, Berikut Daftar Nama Pemenangnya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Untan gelar 'Super Physics 2022' Semarak Untaian Perlombaan Fisika di Gedung Zamrud Khatulistiwa Pontianak, Minggu 6 November 2022.

Mengusung tema "Bring Back Your Knowledge and Victory with Super Physics 2022", Super Physics hadir kembali dengan jumlah partisipan siswa sebanyak 938 peserta dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat.

Asmiati, S.Pd., M.Sc, Firdaus, M.Sc, Muhammad Musa Syarif Hidayatullah, M.Pd, tiga dewan juri yang dipilih dalam menentukan pemenang Ajang Super Physics 2022.

SUPER PHYSICS merupakan salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Untan.

Para pemenang Seleksi Provinsi Super Physics 2022 'Science Competition'. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Kegiatan ini menjadi ajang perlombaan Fisika dan IPA yang paling bergengsi se-Kalimantan Barat sejak tahun 2011.

Selama 7 tahun Super Physics hadir sebagai wadah untuk menciptakan generasi cerdas yang dapat bersaing baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kegiatan Super Physics terbagi menjadi 2, yaitu Science Competition untuk siswa tingkat SMP sederajat dan Physics Competition untuk siswa tingkat SMA sederajat se-Kalimantan Barat.

Rangkaian perlombaan dimulai pada seleksi tahap pertama untuk menentukan 20 peserta yang akan masuk ke tahap kedua.

Pada tahap kedua 20 peserta akan bersaing menjadi 5 peserta dengan nilai tertinggi yang akan masuk pada tahap ketiga.

Para pemenang Seleksi Provinsi Super Physics 2022 'Physics Competition'. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Pada tahap ketiga, 5 peserta yang tersisa akan masing-masing bersaing untuk menjadi juara seleksi provinsi Super Physics 2022.

Berikut Pemenang Seleksi Provinsi Super Physics 2022

Science Competition :

1. Vincent Candra dari SMP Kristen Immanuel Reguler

2. Sarah Risda Hanifah dari SMP Muhammadiyah 1

3. Livia Charissa Wenata dari SMP Karya Budi