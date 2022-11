Jadwal Babak Perempatfinal Cabor Futsal Putra Porprov Kalbar 2022, Duel Panas Pontianak vs Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Cabor Futsal Porprov Kalbar 2022 kategori putra telah sukses merampungkan babak penyisihan grup, yang berlangsung di GOR Pangsuma Pontianak sejak tanggal 3 - 8 November 2022 kemarin.

Pada kategori putra cabor Futsal Porprov Kalbar 2022 diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam 4 grup, dan seluruh grup pun telah menyelesaikan pertandingan babak penyisihan.

Selain itu, masing-masing grup juga telah mendapatkan 2 tim terbaik, sebagai pemuncak klasemen dan runner up yang berhak melaju ke babak perempatfinal.

• Tim Esport Kabupaten Melawi Siap Torehkan Prestasi Pada Porprov Kalbar 2022

Berdasarkan kelasemen akhir pada grup A, Sintang dan Mempawah yang berhak melenggang ke babak perempatfinal.

Sedangkan pada grup B, Kapuas Hulu dan Landak berhasil memastikan diri keluar sebagai pengoleksi poin terbanyak.

Sementara pada grup C, Pontianak yang tampil perkasa keluar sebagai juara grup, ditemani Sanggau sebagai runner up.

Dan diikuti oleh Ketapang dan Kubu Raya, yang bersaing ketat di grup D bersama dengan Sambas.

Berikut drawing dan jadwal babak perempatfinal cabor Futsal Porprov XIII Kalimantan Barat 2022 kategori putra, yang akan dilangsungkan hari ini, Rabu 9 November 2022:

- (Juara Grup A) Sintang vs Sanggau (Runner up Grup C) ; Pukul 12.00 WIB.

- (Juara Grup B) Kapuas Hulu vs Kubu Raya (Runner up Grup D) ; Pukul 13.30 WIB.

- (Juara Grup C) Pontianak vs Mempawah (Runner up Grup A) ; Pukul 15.00 WIB.

- (Juara Grup D) Ketapang vs Landak (Runner up Grup B) ; Pukul 16.30 WIB.

Update Perolehan Medali Porprov Kalbar 2022 di Link Berikut Ini: klik LINK