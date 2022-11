BBM Resmi Turun! Cek Lagi Daftar BBM Pertamina, Shell dan BP-AKR Seluruh Indonesia November 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID-PT. Pertamina menurunkan harga produk BBM-nya pada 1 November 2022. Hal ini diikuti pula oleh pihak Shell Indonesia di SPBU miliknya yang juga menurunkan harga BBM.

Produk BBM milik Pertamina yang resmi mengalami penurunan adalah Pertamax Turbo menjadi Rp 14.300 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.940 per liter.

Dikutip dari situs resmi Shell telah menurunkan harga untuk tiga jenis BBM, yakni Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+. Untuk Shell Super yang setara produk milik Pertamina yakni Pertamax tercatat turun dari yang sebelumnya Rp 14.150 per liter menjadi Rp 13.550 per liter.

Kemudian untuk produk Shell V-Power turun dari yang sebelumnya Rp 14.840 per liter menjadi Rp 14.120 per liter. Lalu, BBM Shell V Power Nitro turun dari yang sebelumnya Rp 15.230 per liter menjadi Rp 14.560 per liter.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi My pertamina, Bahwa PT Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum yang merujuk pada keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Diketehui surat Keputusan tersebut sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Berikut daftar perbandingan harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 1 November 2022 berlaku seluruh Indonesia:

BBM Pertamina

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 13.900

Pertamax Turbo Rp 14.300

Dexlite Rp 18.000

Pertamina Dex Rp 18.550

