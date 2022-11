Update Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina di Seluruh Indonesia Jumat 4 November 2022!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Cek disini informasi mengenai daftar harga BBM yang berlaku diseluruh Indonesia Jumat 4 November 2022.

Pertamina (Persero) mengeluarkan update harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku November tahun 2022.

Penyesuaian ini merupakan penerapan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

• Cara Cek Harga BBM Online? Berikut Daftar Harga BBM seluruh Indonesia, Pertalite di Kalbar Berapa?

Pada penetapan update terbaru harga BBM ini, harga Pertamax belum berubah yakni Rp13.900 per liter di pulau Jawa dan pulau Bali.

Sementara harga BBM jenis Pertamax Turbo untuk pulau Jawa dan pulau Bali turun Rp600 per liter menjadi Rp14.300 per liter dari yang sebelumnya Rp14.950 per liter.

Harga Dexlite naik Rp200 menjadi Rp18.000 dibandingkan dengan bulan Oktober yang sebesar Rp17.800 per liter.

Sedangkan harga Pertamina Dex naik Rp450 dari Rp18.100 per liter pada bulan Oktober menjadi Rp18.550 per liter pada bulan November 2022.

Mengutip dari laman My Pertamina inilah daftar harga BBM diseluruh SPBU Se-Indonesia.

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Solar Rp6.800

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.300

Pertamina Dex Rp18.550