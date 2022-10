Harga BBM Terbaru - Bandingkan Harga Pertalite SPBU Pertamina Kini Setara SPBU VIVO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek harga BBM terbaru di semua SPBU di Indonesia mulai dari SPBU Pertamina, VIVO, AKR hingga Shell.

Salah satu perusahaan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta, PT VIVO Energy Indonesia (VIVO) mulai menjual BBM dengan tingkat Research Octane Number (RON) 90, atau setara dengan Pertalite, yakni Revvo 90.

Hal ini disampaikan dalam media sosial VIVO pekan lalu.

Adapun harga untuk Revvo 90 di wilayah Jakarta yakni Rp 12.500 per liter, yang terpampang di Totem SPBU VIVO.

Namun demikian, harga BBM Revvo 90 tersebut lebih mahal dari Pertalite yang dijual di SPBU Pertamina Rp 10.000 per liter.

Ini wajar saja terjadi, lantaran VIVO tidak mendapatkan subsidi pemerintah, sementara Pertalite merupakan BBM bersubsidi.

Sementara itu, SPBU swasta lainnya, seperti SPBU BP AKR menjual BBM dengan kadar RON 90 seharga Rp 14.050 per liter.

Sedangkan SPBU Shell tidak menjual BBM setara Pertalite, melainkan BBM dengan RON 92 ke atas.

BBM Revvo 90 juga merupakan pengganti Revvo 89 yang sudah tidak dijual oleh PT VIVO Energy Indonesia selaku operator SPBU VIVO.

Ini juga dilakukan berdasarkan aturan pemerintah agar tidak ada lagi BBM dengan nilai oktan yang rendah di pasar.

Untuk lebih jelasnya, simak rincian harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, VIVO, Hingga BP AKR terbaru:

SPBU Pertamina

- Pertalite (RON 90) Rp 10.000 per liter

- Pertamax (RON 92) Rp 13.900-Rp 14.500 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98) Rp 14.950-15.550 per liter

- Bio Solar Rp 6.800 per liter

- DexLite (CN 51) Rp 17.800-18.400 per liter

- Pertamina Dex (CN 53) Rp 18.100-Rp 18.700 per liter

SPBU Shell