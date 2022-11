Live Tinju Dunia Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez Hari Minggu, Rekan Senegara Canelo Sesumbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dmitry Bivol dan Giberto Ramirez dijadwalkan bentrok pada hari Minggu, 6 November 2022 dini hari WIB dalam duel perebutan sabuk WBA kelas berat ringan.

Menghadapi Dmitry Bivol di Arab Saudi, Gilberto Ramirez yang merupakan rekan senegara Canelo sesumbar.

Zurdo julukannya yakin dirinya lebih baik dari Dmitry Bivol yang berasal dari Rusia.

Namun, Petinju kidal Meksiko berusia 31 tahun, yang telah mempersiapkan diri di Klub Tinju Brickhouse di Hollywood Utara, California, di bawah pengawasan kepala pelatih Julian Chua, tidak meragukan betapa bagusnya sang lawan

“Dia adalah petinju kelas berat ringan terbaik dalam permainan saat ini, Tapi saya lebih baik,” kata Gilberto Ramirez.

“Saya angkat topi untuk Canelo karena mengejar sejarah dan berani menjadi hebat,” kata Gilberto Ramirez, mengacu pada upaya rekan senegaranya untuk menaklukkan divisi berat lainnya.

“Tapi Dmitry Bivol adalah petarung yang lebih baik malam itu. Saya sedikit kecewa dengan hasilnya, tetapi saya akan membalas kekalahan untuk negara dan rakyat saya,” katanya.

Gilberto Ramirez sendiri diketahui telah memenangkan semua lima pertarungannya di kelas berat ringan.

Sedangkan Dmitry Bivol adalah seorang amatir yang menonjol sebelum menjadi profesional pada November 2014.

Petarung kelahiran Kirgistan berusia 31 tahun itu merebut gelar kelas berat ringan WBA pada 2017.

Dmitry Bivol telah memegang kemenangan atas Sullivan Barrera, Isaac Chilemba, Jean Pascal dan Joe Smith Jr.

Namun, kemenangan terbaik dalam karier atas Canelo membuat Dmitry Bivol naik ke peringkat pound-for-pound.

Duel Tinju Dunia Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez akan tayang di Tv Online DAZN.

Kolase foto Tinju Dunia Dmitry Bivol dan Gilberto Ramirez. Keduanya akan saling berhadapan pada 5 November 2022 (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of the Tape Gilberto Ramirez vs Dmitry Bivol