Kalender Tinju Dunia Desember 2022: Crawford-Fury Naik Ring! Naoya Inoue-Paul Butler Satukan Gelar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - kalender Tinju Dunia Desember 2022 menyajikan sejumlah laga sengit.

Diantaranya adalah juara WBC kelas berat, Tyson Fury yang kembali naik ring untuk menghadapi Derek Chisora dalam trilogi di Stadion Tottenham Hotspur.

Duel Tinju Dunia Tyson Fury vs Derek Chisora itu dijadwalkan terlaksana pada 3 Desember 2022.

Tak kalah seru, mantan juara kelas ringan Teofimo Lopez diagendakan bentrok dengan Jose Pedraza.

Tinju Dunia Teofimo Lopez vs Jose Pedraza dijadwalkan pada 10 Desember 2022 di Madison Square Garden.

Laga Tinju Dunia yang tak boleh dilewatkan adalah penyatuan gelar Naoya Inoue vs Paul Butler.

Pemenang Tinju Dunia ini akan menjadi Juara Tak Terbantahkan kelas bantam.

Adapun kalender Tinju Dunia Desember 2022 sementara sebagai berikut.

* 1 Desember 2022

Laval, Canada

Kim Clavel (No. 3) vs. Jessica Nery (No. 5)

10 rounds – junior flyweights (for Clavel’s WBC and Nery’s WBA titles) more

* 2 Desember 2022

Utilita Arena, Newcastle

Troy Williamson vs Josh Kelly

12 rounds - BBBofC British Super Welter.

* 3 Desember 2022

Glendale, Arizona (DAZN)

Juan Francisco Estrada (C) vs. Roman Gonzalez (No. 1)

12 rounds – junior bantamweights (for Estrada’s Ring championship).