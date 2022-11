Harga BBM Resmi Turun! Cek Harga Pertalite dan Solar Terbaru di SPBU Seluruh Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini harga BMM resmi turun di beberapa SPBU yang mengalami penyesuaian sejak 1 November 2022, lengkap harga Pertalite dan Solar terbaru.

Berikut daftar resmi harga Bahan Bakar Minyak atau BBM yang mengalami penyesuaian di SPBU BP-AKR, Pertamina, VIVO dan Shell.

Untuk Pertamina menurunkan harga produk BBM Pertamax Turbonya dari semula Rp 14.950 menjadi Rp 14.300 liter.

Sementara Shell menurunkan 3 jenis BBM dan menaikkan 1 jenis BBM.

Untuk wilayah Jawa termasuk Jakarta, Shell Super dengan RON 92 turun Rp 600 per liter, dari sebelumnya Rp 14.150 per liter pada Oktober 2022 menjadi Rp 13.550 pada November 2022.

Kemudian untuk Shell V-Power yakni RON 95, turun Rp 630 per liter dari sebelumnya Rp 14.840 per liter pada Oktober 2022 menjadi Rp 14.210 pada November 2022.

Shell V-Power Nitro+ yakni RON 98 juga turun harga sebesar Rp 670 per liter dari sebelumnya Rp 15.230 per liter pada Oktober 2022 menjadi Rp 14.560 per liter pada November 2022.

Berbeda dengan bensin, solar Shell V-Power Diesel yakni CN 51 mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp 18.450 per liter naik Rp 390 menjadi Rp 18.840 per liter pada November 2022.

Sementara itu, PT Aneka Petroindo Raya atau SPBU BP-AKR masih belum mengumumkan menurunkan harga BBM yang dijual.

Ketentuan Harga BBM terbaru ini ini mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020

Tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berdasarkan pantauan, harga yang ditawarkan oleh SPBU BP masih seperti harga pada 1 Oktober 2022.

Sama seperti BP, PT Vivo Energy Indonesia atau SPBU Vivo juga belum merilis secara resmi harga BBM terbaru.

Berdasarkan pantauan pada Instagram @vivoenergy_indonesia BBM yang ditawarkan oleh SPBU Vivo masih seperti bulan Oktober 2022.

