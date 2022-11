Promo Makanan JCO 2 November 2022, Nikmati 1 Box JPops + Iced Thai Tea + Iced Jcoccino Rp 97 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati berbagai promo makanan dan minuman pada promo JCO untuk hari ini Rabu 2 November 2022.

Apalagi saat ini gerai JCO memiliki banyak pilihan promo diantaranya weekly promotion 1 Box JPops + Iced Thai Tea + Iced Jcoccino Rp 97 Ribu.

Kemudian ada juga promo terbaru 3 Box Jpops hanya Rp 135 Ribu, free delivery untuk setiap pembelian di aplikasi JCO dan www.jcodelivery.co.id, promo spesial I LOVE JCO akan kembali hadir pada 7-11 November 2022, menu donut-donut manis, promo JCO JPops DIY Kit, promo JCO Jcroffle, promo JCronut, JCO Dynamic Duos series, 1 Box Donuts, Duetto donut, Duology donut, Milo Oreo Frappe, dan Hot Milo Oreo, promo JCO Donat croissant, promo JCO Burger dan masih banyak diskon lainnya.

Simak beragam promo JCO terbaru Rabu 1 November 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

• Promo Makanan Hari Ini 1 November 2022, Pizza Hut KFC Hokben McD JCO Chatime Dunkin Donuts A&W

promo JCO Weekly Promotion

Let's be happy on Tuesday karena ada promo 1 Box Jpops + Iced Jcoccino + Iced Thai Tea hanya 97k saja!

Langsung aja order promo ini lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Dapatkan Jpoints untuk setiap transaksi di aplikasi JCO.

Kumpulkan pointsnya dan tukarkan dengan donuts atau beverages favoritemu! Kuy dapetin promonya sekarang karena hanya berlaku hingga 6 November 2022.

• Promo Makanan JCO 1 November 2022, JPops Iced Thai Tea Iced Jcoccino & I Love JCO 7-11 November 2022

promo I Love JCO

Yes! It's finally here! I LOVE JCO akan kembali diadakan pada 7-11 November 2022 di seluruh store JCO Indonesia!

Ini yang kamu tunggu-tunggu hihi jangan lupa ada banyak banget promo yang bisa kamu dapatkan mulai dari 57k saja! Donuts, beverages, sampai Jcool ada buat kamu JCO Lovers, ah so happy.

So, catat tanggalnya dan share kabar gembira ini ke temen dan keluarga kamu. Siapa nih JCO Lovers yang udah nggak sabar nungguin I LOVE JCO? Tag temen kalian di kolom komentar yuk.

• Promo Makanan Hari Ini 31 Oktober 2022, Ada KFC Hokben McD Pizza Hut JCO Dunkin Donuts Chatime A&W

promo JCO Open

Yeay akhirnya pembukaan store JCO di Binjai telah dimulai! Temen-temen di Binjai absen dulu yuk di kolom komentar.