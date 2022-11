Promo Makanan Hari Ini 31 Oktober 2022, Ada KFC Hokben McD Pizza Hut JCO Dunkin Donuts Chatime A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak deretan aneka promo makanan hingga minuman yang bisa dinikmati do awal pekan hari ini Senin 31 Oktober 2022.

Ada promo makanan dan minuman dengan beragam varian menu & harga hemat

Diantara promo makanan dan minuman mulai dari promo makanan KFC, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Hokben, promo makanan McDonalds, promo makanan A&W, promo makanan Pizza Hut, promo makanan Chatime, promo makanan JCO dan banyak promo makanan lainnya,

Inilah deretan promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 31 Oktober 2022:

promo makanan A&W

Lagi nyari yang manis dan nyegerin untuk sambut akhir pekan?

Cobain dech Waffle Ice Cream dengan Iced Caramel Macchiato A&W! Rasanya ahhh mantapp.

promo makanan KFC

Iya, di paket VALUE SERBU kamu bisa SERBU 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float. Dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu.

Promo ini berlaku mulai 26 September hingga 28 Desember 2022, alias udah bisa kamu SERBU HARI INI!⁠

⁠

Udah banyak kan nih yang gajian? Skuy SERBUUUUUUUU.

⁠

Syarat dan ketentuan:

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta