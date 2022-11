Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka Semester 1

TRIBUNPONTIANAK - Berikut ini adalah soal dan kunci Jawaban pada pelajaran Bahasa Inggris kelas 1 SD semester 1 pada kurikulum merdeka.

Adapun soal dan kunci jawaban ini diharapkan bisa dijadikan referensi orang tua / wali murid maupun guru dalam melatih kemampuan siswa menjawab soal post test maupun sumatif.

Untuk itu sebelum menjawab soal, siswa diharapkan juga untuk membaca dan belajar dari buku atau modul yang membahas tentang soal-soal Merdeka Belajar.

Inilah selengkapnya berikut adalah contoh soal latihan Bahasa Inggris kelas 1 SD semester 1 kurikulum merdeka :

• Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka Semester 1 Soal Pilihan Ganda

1. Senang bertemu denganmu in English is …

A. Goodbye

B. Nice to meet you

C. Hello

2. A: “Hello, girls!”

B: “……, Jihan.”

a. See you later

b. Good night

c. Hello

3. A: “See you later”