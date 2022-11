Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka Semester 1 Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK - Simak soal dan kunci Jawaban pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD semester 1 pada kurikulum merdeka.

Dengan soal dan kunci jawaban ini diharapkan bisa dijadikan referensi orang tua / wali murid maupun guru dalam melatih kemampuan siswa menjawab soal post test maupun sumatif.

Tak hanya itu, siswa diharapkan juga untuk membaca dan belajar dari buku atau modul yang membahas tentang soal-soal Merdeka Belajar.

Inilah selengkapnya berikut adalah contoh soal latihan Bahasa Indonesia kelas 1 SD semester 1 kurikulum merdeka :

1. Kita melakukan olahraga supaya .. .

a. Rajin

b. Sakit

c. Sehat

2. Kita harus beristirahat ketika tubuh sudah. . .

a. Tidur

b. Kuat

c. Lelah

3. Sebelum makan kita seharusnya . . .

a. Mandi

b. Mencuci tangan

c. Menggosok gigi

4. Menutup tempat air supaya terhindar dari. . .

a. Sarang nyamuk

b. Sarang ulat

c. Sarang lalat

5. Ketika sedang berkenalan harus bersuara . . .

a. Berbisik – bisik

b. Lantang

c. Lirih

6. Suku kata yang benar dari kata makan yaitu . . .

a. Ma – k – an

b. Mak – an

c. Ma – kan

7. Sikap yang tepat saat memperkenalkan diri di depan kelas adalah . . .

a. Percaya diri

b. Menangis

c. Marah – marah

8. Sejumlah huruf yang dirangkai akan menjadi . . .

a. Bunyi

b. Kata

c. Suku kata

9. Beberapa suku kata jika dirangkai akan menjadi. . .

a. Bunyi

b. Kata

c. Suku kata

10. Hewan ayam jika berbunyi suaranya. . .

a. Mooohhhh

b. Wek wek wek

c. Kok kok kok

