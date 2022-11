Promo Makanan KFC 1 November 2022, Nikmati KFC Chaki Meal Rp 40 Ribuan & Paket Value Serbu 120 Ribu

Promo Makanan KFC - Nikmati KFC Chaki Meal Rp 40 Ribuan & Paket Value Serbu 120 Ribu dan masih banyak promo lainnya 1 November 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan banyak promo makanan yang tersedia di promo KFC yang bisa dinikmati di awal pekan hari ini Selasa 1 November 2022.

Banyak promo KFC yang bisa menjadi pilihan mulai dari KFC Chaki Meal Rp 40 Ribuan, Value Serbu kamu bisa Serbu 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu.

Ada juga personal snack bucket yakiniku harga spesial Rp 43.182 ribuan, promo KFC Super Besar 8 untuk 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, 3 Coca-Cola Medium Rp 128 ribuan, promo KFC espresso, combo free fire dan masih banyak lagi lainnya.

Berikut adalah deretan promo makanan dan promo minuman pada promo KFC untuk hari ini Selasa 1 November 2022 :

KFC Chaki Meal

Lupakan ayam atau telur, sekarang waktunya beli KFC Chaki Meal.

Psst, kalau bingung Si Kecil #SeleraOriginal-nya Chaki Meal A atau B, beliin aja dua-duanya biar tambah bahagia. Pesan ini disponsori oleh suara hati seluruh anak Indonesia.

promo KFC Value Serbu

Iya, di paket VALUE SERBU kamu bisa SERBU 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float. Dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu.

Promo ini berlaku mulai 26 September hingga 28 Desember 2022, alias udah bisa kamu SERBU HARI INI!⁠

Udah banyak kan nih yang gajian? Skuy SERBUUUUUUUU.

Syarat dan ketentuan:

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta