Jam Siar Live Tinju Dunia Kenshiro Teraji vs Hiroto Kyoguchi 1 November 2022 Lengkap Link Streaming

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Kenshiro Teraji vs Hiroto Kyoguchi jadi duel kelas terbang junior yang akan tersaji pada Selasa 1 November 2022.

Duel penyatuan gelar sabuk WBC dan WBA ini berlangsung di Saitama Jepang.

Adapun Tinju Dunia ini diagendakan berlangsung pada pukul 7:30 am ET, 4:30 am PT, 11:30 am GMT atau 10:30 pm AEDT.

Dengan demikian, maka jam siar atau Jam Tayang Tinju Dunia Kenshiro Teraji vs Hiroto Kyoguchi bisa disaksikan di Indonesia mulai pukul 18.30 WIB.

Tinju Dunia Kenshiro Teraji vs Hiroto Kyoguchi ini disiarkan live di Tv Online DAZN dan ESPN+.

Hiroto Kyoguchi dikenal dengan gerak kaki yang sangat baik dan kemampuannya untuk mengatur kecepatan dengan pukulannya.

• Update Jadwal Tinju Dunia Bulan November 2022: Bivol vs Ramirez, Hingga Laga Comeback Dillian Whyte

Sedangkan Kenshiro Teraji merupakan ujian terberat bagi pemegang gelar WBA yang perlu melatih tubuh lawannya dan menyeretnya ke dalam adu fisik.

Hiroto Kyoguchi memegang sabuk berat jerami IBF menjadi petarung Jepang yang memenangkan gelar dunia dalam waktu singkat hanya satu tahun tiga bulan.

Sang petinju Jepang ini pun kemudian mengosongkan sabuk IBF dan menantang Hekkie Budler yang memegang sabuk WBA.

Hekkie Budler pun kalah TKO di kesepuluh.

Dipertandingan terakhir sebelum menghadapi Kenshiro Teraji, Hiroto Kyoguchi membuat penantangnya, Esteban Bermudez berlumuran darah.

Sementara itu Kenshiro Teraji menumbangkan Ganigan Lopez untuk memenangkan gelar hanya dalam pertarungan kesepuluh.

• Cucu Legenda Tinju Dunia Muhammad Ali Gagal Raih Kemenangan Dengan KO Atas Billy Wagner

Foto Kenshiro Teraji vs Hiroto Kyoguchi (Instagram @hiroto.kyoguchi_official)

Pertahanan pertamanya adalah melawan mantan juara yang berbakat, tangguh, dan banyak akal Pedro Guevara.

Namun Pedro Guevera gagal meraih kemenangan.