Update Jadwal Tinju Dunia Bulan November 2022: Bivol vs Ramirez, Hingga Laga Comeback Dillian Whyte

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update Jadwal Tinju Dunia bulan November 2022 dalam artikel ini.

Pada bulan November ini, sejumlah laga sengit Tinju Dunia tersaji.

Diantaranya adalah perebutan sabuk WBA Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez.

Floyd Mayweather Jr yang baru saja menang di Jepang kembali melanjutkan laga eksebisinya.

Kali ini lawan dari bos Gervonta Davis itu adalah Youtuber Deji Olatunji.

Rekan senegara Gennady Golovkin, Janibek Alimkhanuly juga akan bertarung dengan Denzel Bentley di Las Vegas untuk memperebutkan sabuk WBO kelas 168 pon.

• Cucu Legenda Tinju Dunia Muhammad Ali Gagal Raih Kemenangan Dengan KO Atas Billy Wagner

Jaime Munguia yang kerap disebut Jet Li asal Meksiko akan mencoba mempertahankan rekor tak terkalahkannya menghadapi Gonzalo Coria.

Regis Prograis vs Jose Zepeda juga tersaji untuk memperebutkan sabuk kelas welter junior WBC yang lowong.

Diakhir akhir bulan November 2022, Dillian Whyte akan menjalani laga comeback usai dibuat KO Tyson Fury.

Adapun lawan dari Dillian Whyte adalah Jermaine Franklin, petinju asal Amerika Serikat.

Berikut Jadwal Tinju Dunia Bulan November 2022 (waktu setempat).

Selasa 1 November 2022

Saitama, Japan (ESPN+)

Hiroto Kyoguchi (C) vs. Kenshiro Teraji (No. 1)

12 rounds – junior flyweights (for Kyoguchi’s Ring/WBA and Teraji’s WBC titles)

Shuhichiro Yoshino vs. Masayoshi Nakatani

12 rounds – lightweights

Jonathan Gonzalez (No. 2) vs. Shokichi Iwata (No. 10)

12 rounds – junior flyweights (for Gonzalez’s WBO title)