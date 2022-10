Promo Makanan KFC 28 - 31 Oktober 2022, Personal Snack Bucket Yakiniku KFC & 43rd Birthday 43 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek berbagai promo makanan yang tersedia di promo KFC untuk akhir pekan di bulan Oktober 2022.

Diantara beberapa promo KFC yang tersedia dapat menjadi pilihan adalah KFC 43rd Birthday berisi 1 pcs Ayam Goreng, 1 Crispy Burger, 1 Kentang Goreng Reguler, dan 1 Mocha Float hanya Rp 43 Ribuan, yang berlaku hingga 31 Oktober 2022.

Kemudian ada personal snack bucket yakiniku harga spesial Rp 43.182 ribuan, promo KFC Super Besar 8 untuk 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, 3 Coca-Cola Medium Rp 128 ribuan.

Ada juga Value Serbu kamu bisa Serbu 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu, promo KFC espresso, combo free fire dan masih banyak lagi lainnya.

Simak rangkuman promo makanan dan promo minuman pada promo KFC untuk hari ini akhir pekan 28 - 31 Oktober 2022 :

• Promo Makanan 25 Oktober 2022, McD Pizza Hut JCO KFC Hokben Dunkin Donuts BreadTalk Chatime A&W

KFC 43rd Birthday

Khusus untuk KFC Lovers yang spesial, ada promo spesial untuk rayain HUT ke-43 KFC Indonesia.

Harganya juga spesial dong. Dengan 43 RIBU* aja, kamu udah bisa dapatkan Kombo KFC 43rd Birthday berisi 1 pcs Ayam Goreng, 1 Crispy Burger, 1 Kentang Goreng Reguler, dan 1 Mocha Float.⁠

⁠

KFC Lovers punya kesempatan tanggal 15-31 Oktober 2022 untuk nikmatin promo ini. Promo ini berlaku kelipatan tanpa ada maksimal pembelian per transaksi lho. Jadi kamu bisa banget bolak-balik order sampai 43 kali!

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo berlaku tanggal 15-31 Oktober 2022 dan berlaku nasional

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online, KFCKU App dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di semua store Bandara Soekarno-Hatta dan layanan KFC Catering⁠

- Harga tertera sudah termasuk pajak, dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

• Promo Makanan KFC 25 Oktober 2022, Personal Snack Bucket Yakiniku 43 Ribuan Super Besar 128 Ribuan

promo kfc personal snack bucket yakiniku

Dari marathon nonton film, nongki sama temen atau keluarga, sampai me time di kamar, KFC punya PERSONAL SNACK BUCKET YAKINIKU untuk bantu kamu semangat lagi sampai weekend nanti! Khusus sampai 30 November 2022 kamu bisa nikmatin harga spesial Rp43.182 lho

super besar 8

Soalnya cuma 100 ribuan isinya udah lengkap 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, 3 Coca-Cola Medium.

Porsinya pas untuk KFC Lovers yang #SeleraOriginal-nya makan banyak! Kalau mau dihabisin sendiri juga boleh biar kenyang.

promo KFC value serbu