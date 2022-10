Latihan Soal Tes PPPK Guru Bahasa Inggris SMP 2022-2023 dan Kunci Jawaban P3K Guru Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris Tes PPPK Guru Bahasa Inggris berikut ini.

Terdapat 15 soal dan kunci jawaban yang sebagai bahan belajar untuk persiapan menghadapi Tes PPPK.

Tes PPPK akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, sehingga Anda harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

• Soal Tes Kemampuan Manajerial PPPK 2022 Lengkap Kunci Jawaban Soal Tes P3K Kemampuan Manajerial

Satu diantara tips untuk lolos adalah memperbanyak latihan soal serta belajar terkait materi-materi tentang jurusan Anda.

Anda harus mencari berbagai sumber referensi atau contoh soal lainnya untuk latihan.

Ingat persaingan untuk lolos tes PPPK cukup berat, Anda harus bersaing dengan perserta lainnya bahkan teman Anda sendiri.

Dalam artikel ini terdapat contoh soal Tes PPPK Guru Bahasa Inggris SMP.

Sebelum Anda melihat kunci jawaban yang ada, silakan Anda jawab sendiri terlebih dahulu.

Kumpulan Soal Tes PPPK Guru Bahasa Inggris:

1. A teacher who wants to have distance learning involving not only spoken but also pictographic images which enable them to have face-to face idea exchanges can most appropriately utilize....

A. skype

B. short message services

C. multimedia language laboratory

D. teleconference

E. Google messenger

Jawaban : D

2. The presentation/development step of a lesson plan should involve activities on the part of the students. It should be carried out by keeping in mind the following principles EXCEPT...

A. principle of selection

B. principle of division

C. principle of absorption

D. principle of categorization

E. principle of successive sequence

Jawaban : D

• SOAL-SOAL Tes PPPK Guru IPS SD 2022 Lengkap Kunci Jawaban Tes P3K Guru Ilmu Pengetahuan Sosial SD