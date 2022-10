Cara Update WhatsApp Agar Tidak Lemot, Cukup 5 Cara Ini WA Tak akan Lemot Lagi!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID-Aplikasi pesan singkat WhatsApp biasanya terkendala eror atau lemot, kondisi ini tentu jadi masalah saat WhatsApp terkendala padahal jaringan internet sedang tidak bermasalah.

Namun, tak perlu buru-buru jengkel, sebab ada beberapa cara mengatasi WhatsApp lemot.

Barangkali, salah satunya ampuh untuk mengatasi masalah Anda.

Perlu pengguna tahu, kebanyakan masalah WhatsApp lemot terjadi karena kesalahan di sistem operasi ponsel atau handphone (hp) atau aplikasi WhatsApp.

Berikut cara mengatasi WhatsApp lemot,mengutip Kompas.com

1. Restart hp

Restart hp bisa menyegarkan kinerja sistem operasi ponsel pengguna, termasuk dalam hal menjalankan aplikasi WhatsApp.

Cara ini juga akan membuat data yang sudah tidak digunakan terhapus sehingga membuat kinerja sistem operasi hp dan aplikasi jadi lebih ringan.

Cara mengatasi WhatsApp tidak merespons dengan restart hp cukup mudah, Anda hanya perlu mematikan sistem operasi hp selama beberapa saat. Kemudian, nyalakan lagi.

2. Hapus data di HP

Ketika WhatsApp lemot, bisa jadi sistem aplikasi tidak mampu berjalan karena ruang penyimpanan di hp yang sudah menipis. Hal ini bisa terjadi karena terlalu banyak data yang disimpan di handphone, seperti foto, video, sampai rekaman suara.

Jika WhatsApp lemot karena hal ini, maka pengguna perlu menghapus sebagian data di handphone. Cobalah hapus data yang memang sudah tidak terpakai atau penting lagi.