Cara Atur Chat Aplikasi WhatApp Agar Tidak Terlihat Saat Sedang Online, Tanpa Aplikasi Tambahan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Berbagai cara bisa dijadikan solusi bagi anda yang tidak ingin terlihat sedang online di aplikasi WhatsApp namun anda juga enggan mematikan handphone.

Mungkin juga anda sedang tidak ingin diganggu oleh teman, kerabat dekat dan lainnya yang berhubungan dengan Chat di WhatsApp, jika kondisi seperti ini anda alami bahkan enggan membalas Chat tersebut anda bisa mengatur aplikasi WhatsApp yang anda gunakan tidak terlihat online tanpa mematikan handphone.

Namun, adakalanya anda sesekali ingin membuka WhatsApp untuk menghubungi seseorang saat keadaan penting.

Maka dari itu, beberapa pengguna mengakalinya dengan membuat seolah-olah akun WhatsApp-nya tidak aktif atau offline padahal sedang online.

Nah, WhatsApp dilengkapi dengan beberapa setingan yang memungkinkan penggunanya untuk bisa membalas pesan tersebut tanpa membuka atau masuk ke aplikasi.

Perlu diingat bahwa selama perangkat anda konek ke internet, maka setiap kali ada chat masuk di WhatsApp tentu notifikasinya akan muncul di layar.

Berikut ini beberapa cara yang bisa anda coba untuk terlihat offline padahal sedang online di WhatsApp tanpa tambahan aplikasi

* Ubah Opsi Last Seen

Fitur Last Seen merupakan fitur untuk memberitahu kontak kapan terakhir kali pengguna menggunakan WhatsApp, termasuk sedang online. Kamu bisa mematikan fitur ini untuk terlihat sedang offline.

Cara menonaktifkannya adalah dengan menyentuh ikon tiga titik di sudut kanan atas, pilih Settings dan akun berikutnya klik Privasi.

Pada menu Who Can See My Personal Info, klik Last Seen dan pilih Nobody. Opsi tersebut untuk semua orang, pada kontak yang disimpan atau tidak.

* Matikan Centang Biru

Dengan tanda centang biru membuat anda akan terlihat sudah membaca pesan yang dikirimkan.

Berikut cara mematikannya: