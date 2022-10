Gelar Beauty Class, Make Over Gandeng Model Boutique Outlet's

Member dari Maison By Model berpose bersama usai mengikuti beauty class yang diselenggarakan Make Over bersama Model Boutique Outlet's.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Make Over berkolaborasi dengan Model Boutique Outlet's menggelar event Beauty Class For Exclusive Member Maison By Model.

Kelas kecantikan ini diikuti oleh 15 peserta yang merupakan member dari Maison By Model.

Beauty class kali ini dilengkapi dengan praktik tata rias secara langsung oleh peserta.

Para peserta diajarkan melakukan riasan dengan tema glam glowing make up look.

Seperti diketahui gaya make up glam make up look sangat hits di tahun 2022 ini.

Gaya ini pun sangat cocok digunakan untuk acara malam hari karena akan membuat Anda terlihat lebih memukau dan menambah kesan glamor.

Dengan menggunakan makeup glam, pastinya semua mata akan tertuju pada mu.

Make Over Pro Artist Pontianak, Sintia Laratih, menjelaskan event ini pertama kali diadakan di Pontianak dan berkolaborasi dengan Maison by Model Boutique.

“Ini merupakan upaya kita menjalin kerjasama makanya kita bikin beauty class. Karena kita ketahui make up dan fashion itu penting dan dua item yang tak terpisahkan.

Selain kita ingin ajang ini menjadi wadah untuk memberikan reward kepada exclusive member dari Maison,” ujar Sintia Laratih.

Dia mengakui belasan peserta sangat antusias saat mengikuti beauty class.

Sintia berharap Make Over akan terus membersamai para perempuan agar berpenampilan cantik dalam kesehariannya, khususnya untuk mereka yang memang dituntut berpenampilan menarik.

“Harapan kita adalah akan banyak lagi kegiatan beauty class di exclusive butique lainnya,” harapnya. (*)