Tinju Dunia Kelas Berat: Deontay Wilder Ditantang Pemegang Sabuk WBO Interim Tak Terkalahkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Finalist eliminator sabuk WBC kelas berat Tinju Dunia, Deontay Wilder mendapat tantangan dari pemegang sabuk WBO Interim tak terkalahkan asal Inggris, Joe Joyce.

Joe Joyce pun memuji aksi dari Deontay Wilder yang menang dengan mengejutkan atas Robert Helenius.

“Itu pertarungan besar. Saya ingin bertarung dengannya di Las Vegas,” kata Joe Joyce kepada Give Me Sport.

"Penggemar Amerika tahu siapa saya. Saya berlatih di Vegas. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik untuk diselesaikan.

Dia jelas memiliki kekuatan yang fenomenal. Pertarungan fantasi semacam itulah yang membuat semua orang berbicara.

Ini perasaan yang bagus. Saya sudah tahu kemampuan saya seperti saya selalu tahu saya akan sampai di sana.

Dan sekarang saya agak di sini jadi ada banyak pertarungan hebat bagi saya untuk menjadi bagian darinya." tambahnya.

• Jadwal Rematch Raja Tinju Dunia di Kelas Daud Yordan Hadapi Jack Catterall

Seperti diketahui kemenangan atas Joseph Parker belum lama ini membuat Joe Joyce menjadi penantang Oleksandr Usyk yang memegang sabuk WBO reguler.

Namun jika Oleksandr Usyk menuju ke arah laga unifikasi menghadapi Tyson Fury, Joe Joyce siap menantang Deontay Wilder.

"Saya jelas dalam posisi yang baik sebagai juara sementara WBO," kata Joe Joyce.

“Itu berarti saya bisa segera diangkat menjadi juara penuh jika Oleksandr Usyk tidak ingin melawan saya ketika mereka memanggil wajib mereka. Saya tidak tahu. Ada begitu banyak pertarungan bagus di luar sana. Jika ada yang ingin melawan saya beri saya panggilan saya siap." tambahnya.

Deontay Wilder senidir mempunyai ambisi untuk kembali menghadapi Tyson Fury ataupun Andy Ruiz dan Oleksandr Usyk.

“Saya telah mendengar desas-desus tentang Oleksandr Usyk tetapi dia tidak ada di sini, bukan? Ketika orang-orang melihat KO ini, mereka berbelok menjauh dari saya. Saya siap untuk apa pun.

Entah itu Andy Ruiz atau Oleksandr Usyk, saya siap. Deontay Wilder kembali dan kegembiraan di divisi kelas berat kembali.” kata Deontay Wilder.

• Manny Pacquiao Merespon! Tanggapi Tinju Dunia Tantangan Floyd Mayweather Jr

Flayer foto Joseph Parker (kiri), Joe Joyce (tengah) dan Oleksandr Usyk (kanan). Joe Joyce mengaklu siap menghadapi Deontay Wilder (Instagram @joejoyceboxing)

Tale Of The Deontay Wilder vs Joe Joyce

Deontay Wilder (43-2, 42 KO)

Alias: The Bronze Bomber

Birth Name: Deontay Leshun Wilder

Hometown: Tuscaloosa, Alabama, USA

Birthplace: Tuscaloosa, Alabama, USA

Stance: Orthodox

Height: 201cm

Reach: 211cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Promoter: Record

Trainers: Jay Deas (2005-present), Mark Breland (2008-2020), Malik Scott (2020-present)

Managers: Jay Deas (2008-present), Shelly Finkel (2008-present), Al Haymon (2013-present)

Promoters: Golden Boy Promotions (2008-2015), DiBella Entertainment (2015-2019)

Joe Joyce (15-0, 14 KO)

Alias: 'Juggernaut'

Birth Name: Joseph Obey Joyce

Born: 1985-09-19

Hometown: Putney, London, United Kingdom

Birthplace: London, United Kingdom

Stance: Orthodox

Height: 198cm

Reach: 203cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Ismael Salas (2017-2018, 2020-), Abel Sanchez (2018-2019), Adam Booth (2019)

Promoters: Richard Schaefer (2017-2019), David Haye (2017-2018), Frank Warren (2019-)

Advisor: Al Haymon (2018-)

