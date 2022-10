Promo Makanan JCO 20 Oktober 2022, Nikmati 1 Lusin Donuts 1 Box JPops 129 Ribu Beli 1 Gratis 1 Kopi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah deretan promo makanan dan minuman pada promo JCO hari ini Kamis 20 Oktober 2022.

Dapatkan beragam pilihan menu promo JCO di gerai JCO mulai dari weekly promotion 1 lusin donuts + 1 box Jpops hanya dengan 129 Ribu yang berlaku 17 - 23 Oktober 2022.

Kemudian ada 3 Box Jpops hanya 135 Ribu saja mulai 17-31 Oktober 2022, promo JCO Iced Chocolate + Iced JCoccino hanya 59 Ribu, gratis Iced Lemon Tea atau Iced Americano untuk setiap pembelian All Day Breakfast.

Selain itu, ada juga menu donut-donut manis, promo JCO JPops DIY Kit, promo JCO Jcroffle, promo JCronut, JCO Dynamic Duos series, 1 Box Donuts, Duetto donut, Duology donut, Milo Oreo Frappe, dan Hot Milo Oreo, promo JCO Donat croissant, promo JCO Burger, promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Simak selengkapnya berbagai promo JCO hari ini Kamis 20 Oktober 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

promo JCO Jcronut

Yummy, crunchy, and tasty! It's always yes for Croissant Donuts. Here’s a box of JCronut for you.

Lapisannya yang renyah dengan toppings donuts yang gurih bisa bikin hari kamu happy! Tag yuk bestie kamu yang suka banget sama JCronut.

promo JCO weekly promotion

Waktu bagian ngemil tiba! Hihi. Ada promo nih buat kamu yang suka ngemil di sore hari kaya gini!

1 Dzn Donuts + 1 Box Jpops cuman 129k aja!

Jadi solusi buat ngemil bareng-bareng sama temen atau keluarga nih.

Order sekarang yuk lewat www.jcodelivery.com atau aplikasi JCO. Dapatkan juga Jpoints untuk setiap transaksi melalui aplikasi JCO!

promo JCO beli 1 gratis 1 kopi