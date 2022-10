Kronologi Ari Lasso Ditinggal Pesawat dan Terdampar di Bandara Singapura . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kronologi artis dan penyanyi Ari Lasso ditinggal pesawat hingga terdampar di Bandara Singapura.

Musisi Ari Lasso mengaku ditinggal pesawat di Singapura.

Ari Lasso menceritakan, saat itu ia hendak pulang ke Indonesia dari Singapura karena ada jadwal manggung di Surabaya.

Ari Lasso telah memesan tiket bisnis pada salah satu maskapai penerbangan untuk pulang ke Indonesia.

“Halo teman-teman di Batik Air, Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli (tiket) bisnis pulang pergi,” ujar Ari Lasso mengawali ceritanya dikutip Rabu 19 Oktober 2022.

Semula, jadwal keberangkatan pesawat tersebut adalah pukul 17.35.

Namun, Ari Lasso kemudian mendapat info adanya perubahan jadwal.

“Ini pesawat saya semestinya (take off) 17.35, tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah jadi jam 19.35," lanjut Ari Lasso.

Ari Lasso pun menunjukkan isi pesan di ponselnya yang menginformasikan perubahan jadwal tersebut.

Karena ada pemberitahuan jadwal tersebut, Ari Lasso pun mengikutinya.

Ia datang sebelum pukul 19.35 di Bandara Singapura.

Namun, saat hendak naik di pesawat dengan jadwal tersebut, petugas menyebut bahwa itu bukan jadwal penerbangannya.

Ari Lasso dan timnya diminta menuju pintu keberangkatan lain.

"Terus saya pindah ke gate satunya, (dibilang) 'your flight is already fly'," ucap Ari Lasso.