Film Sri Asih Tunda Tayang di Bioskop, Respons Pevita Pearce yang Bikin Sutradara Terharu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal tayang Film Sri Asih yang dibintangi oleh Pevita Pearce rsmi ditunda.

Menanggapi penundaan tersebut, sejumlah pemeran film lantas memberikan tanggapan.

Terbaru, sutradara film Sri Asih, Upi, mendapat semangat dari artis Pevita Pearce yang memerankan Sri Asih.

Semangat itu diberikan Pevita Pearce setelah Upi mengumumkan soal pengunduran jadwal tayang film Sri Asih.

"Pevita ngomong yang cukup membuat saya terharu karena dia bilang 'Mba Upi, aku cuma mau bilang thank you so much sudah berjuang dan menjaga Sri Asih hingga detik ini, thank you so much dan tetap semangat'," papar Upi saat bicara di Twitter Space, Senin 17 Oktober 2022.

Selain Pevita Pearce, kata Upi, hampir semua pemain juga memberikan semangat kepadanya.

"Mereka tahu kemunduran ini bukan drama karena apa-apa, tapi pengunduran ini untuk yang terbaik," ujar Upi.

Upi ingin memberikan hasil maksimal dalam filmnya agar penonton terutama pencinta film superhero tidak merasa kecewa.

"Kalau saat ini ada yang kecewa (karena penundaan) gue berharap mereka kecewa tapi tetap memberikan kepercayaan untuk film ini," ungkap Upi.

Upi menuturkan, genre film Sri Asih memang jarang sekali diproduksi dalam perfilman Indonesia.

Sehingga dalam film Sri Asih ini, seluruh tim produksi membutuhkan kerja keras yang lebih untuk menyelesaikannya.

"Mungkin baru beberapa tahun belakangan jadi kita yang terlibat masih berproses termasuk juga yang menyangkut teknis dan teknologi. Masih belajar dan berproses," pungkasnya.

Sebagai informasi, Sri Asih adalah bagian dari Jagat Sinema Bumilangit yang dibuka dengan superhero pertamanya, yakni Gundala (2019). Film ini mengisahkan seorang perempuan bernama Alana (Pevita Pearce) yang sulit mengendalikan amarahnya.

Namun di balik itu semua, Alana memiliki kekuatan super.

Sri Asih kini dihadirkan sebagai superhero kedua dalam Bumilangit.

Tak sampai di situ, Jagat Sinema Bumilangit akan berlanjut pada film dan serial lain yang tengah diproduksi oleh pihak studio Screenplay Bumilangit, seperti Virgo and the Sparklings, dan serial Tira yang akan tayang di Disney+ Hotstar.

Joko Anwar duduk sebagai produser dan penulis naskah film tersebut bersama Upi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pevita Pearce Bikin Sutradara Sri Asih Terharu Saat Terpaksa Tunda Jadwal Tayang"