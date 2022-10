Kunci Jawaban Soal Tugas Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 55 - 56 Melengkapi Kata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini pembahasan dari soal tugas Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55-56 melengkapi kata dalam satu kalimat berdasarkan contoh dalam tabel.

Dalam soal siswa diminta untuk menginformasikan setiap kata dalam kalimat sesuai posisinya sebagai apa.

Tertera dalam kota untuk menentukan berdasarkan urutan keterangan dalam kotak dalam melengkapi tabel.

- Kotak 1 kita harus memasukkan nama atau subjek

- Kotak 2 harus diisi dengan kata yang menunjukkan perintah atau permintaan seperti please atau don’t.

- Kotak 3 berisi kata kerja.

- Kotak 4 berisi kata benda

- Kotak 5 berisi keterangan.

Contoh:

Don’t(2)eat(3)too much instant noodles(4).

Don’t adalah kata yang digunakan untuk perintah. Eat merupakan kata kerja. Too much instant noodle adalah kata benda.

Berikut adalah jawaban untuk melengkapi tabel

1. Edo: Let’s(2) walk(3) together to her house(4).

2. Beni: Don’t(2) forget(3) to wear a T-shirt(4).