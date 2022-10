Link Live Streaming Tinju Dunia Devin Haney vs George Kambosos Jr Untuk Juara Tak Terbantahkan

Devin Haney vs George Kambosos Jr jelang laga Tinju Dunia Minggu 16 Oktober 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Devin Haney vs George Kambosos Jr diagendakan bentrok dalam rangka rematch Tinju Dunia untuk Juara Tak Terbantahkan kelas ringan.

Tinju Dunia Devin Haney vs George Kambosos Jr ini bakal disiarkan di TV Online ESPN dan Sky Sports. (link tersedia diakhir artikel)

Adapun Tinju Dunia ini diagendakan Sabtu, 15 Oktober atau 16 Oktober di Australia dan Indonesia pukul 14:30 AEST / 22:30 ET / 3:30 BST.

Namun untuk menyaksikan Tinju Dunia ini ada biaya yang harus dikeluarkan.

Setidaknya pecinta Tinju Dunia harus mengeluarkan dana $9,99 untuk langganan bulanan ESPN atau membeli langganan tahunan seharga $99,99.

Sekedar informasi, Devin Haney menjadi profesional pada usia 17 setelah memenangkan tujuh gelar Nasional.

Bertarung terutama di luar Meksiko untuk memulai karirnya, Devin Haney memenangkan gelar kelas ringan WBC Youth pada tahun 2017.

Devin Haney memenangkan gelar kelas ringan WBC sementara pada tahun 2019 melawan Antonio Moran.

Dipromosikan sebagai juara, Devin Haney mempertahankan sabuk empat kali sebelum menghadapi George Kambosos Jr.

Sementara itu dua kali peraih medali perak Kejuaraan Nasional Australia, George Kambosos Jr melakukan debut pro pada tahun 2013 di usia 19 tahun.

Juara ringan Australia, WBA-PABA, dan WBA Oseania, George Kambosos Jr mengalahkan Mickey Bey dan Lee Selby pada 2019 dan 2020.

George Kambosos menumbangkan Teofimo Lopez pada November 2021 untuk gelar kelas ringan WBA, IBF, WBO, dan The Ring.

Tatap Muka Devin Haney dan George Kambosos Jr jelang pertarungan Minggu 16 Oktober 2022 (Net/Boxing Scene)

Tale of The Tape Kambosos vs Haney

George Kambosos Jnr (20-1, 10 KO)