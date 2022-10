Link Live Streaming Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius Untuk Eliminator Sabuk WBC

Tatap Muka Deontay Wilder vs Robert Helenius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius tersaji pada Minggu 16 Oktober 2022 pagi.

Deontay Wilder vs Robert Helenius diagendakan bertarung diatas ring selama 12 ronde.

Laga eliminator sabuk WBC kelas berat Tyson Fury berlangsung di Barclays Center, Brooklyn, New York.

Dilansir dari The Ring, Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius diagendakan berlangsung pada pukul 09.00 PM ET atau 06.00 sore PT.

Indonesia yang menganut sistem waktu WIB, WIT dan WITA mempunyai selisih jam.

Sehingga jam tayang Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius tak sama dengan di Amerika Serikat.

Indonesia dan Amerika Serikat saja mempunyai selisih waktu sekitar 11 jam.

Dengan demikian, jika Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius dilangsungkan Sabtu 15 Oktober 2022 09.00 PM ET atau 06.00 sore PT, maka di Indonesia akan mulai dihelat pada pukul 08.00 WIB pagi.

Adapun jam tayang 08.00 WIB pagi itu tentu bukanlah langsung agenda utama Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius melainkan laga undercard.

Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius live di TV Online Show Time dan Fox Sports.

Namun untuk menyaksikan laga Tinju Dunia kelas berat ini harus ada biaya yang dikeluarkan.

Untuk para penggemar dari Inggris harus membayar $14,99 (£13,58 saat ini) untuk menonton pertandingan ini.

Sedangkan di Amerika Serikat melalui Fox Sports memungut biaya $74,99 untuk penonton yang menonton pertandingan ini.

Adapun pemenang dari laga Tinju Dunia ini akan menghadapi Andy Ruiz.