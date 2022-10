Di Usianya Saat Ini, Luna Maya Ungkap Alasannya Selalu Ragu untuk Menikah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Luna Maya menjadi sorotan karena hingga usianya terkini masih belum menautkan kekasih hati sebagai pendamping hidupnya.

Meski hidup serba berkecukupan, Luna Maya tetap mengaku bahagia dan bisa menjadi wanita mandiri untuk hidupnya.

Kisah kelam Luna Maya memang banyak di usik oleh para artis lainnya di podcast dan dan live secara langsung.

Di usianya yang sudah 39 tahun pada 2022 ini, Luna Maya masih betah sendiri.

Ia pun tak pernah lagi memamerkan seorang kekasih baru sejak putus dari Reino Barack.

Ya, dilansir dari Kompas.com, Jumat 14 Oktober 2022, Luna dan Reino memang sudah putus sejak tahun 2018 silam.

Bahkan beberapa bulan pasca putus dengan Reino, Luna mengaku masih menyimpan rasa cinta pada sang mantan.

Apalagi ia dan Reino Barack sudah berpacaran selama lima tahun lamanya.

"I do still love him (Saya masih cinta dia)," ucap Luna dalam video berjudul 'Luna Maya Buka-bukaan di Mobil Boy William!' pada akhir tahun 2018.

Luna merasa paling cocok dengan Reino sehingga tak cuma menganggapnya kekasihnya, tetapi juga seorang sahabat.

Sayangnya, Reino Barack lebih memilih untuk berpisah dengan Luna Maya dan menikahi penyanyi Syahrini pada Februari 2019.

Sementara Luna Maya sendiri masih betah sendiri dan menjalani kesibukannya.

Mengenai hal ini, Luna Maya yang menjadi bintang tamu di kanal YouTube kanal YouTube Crazy Nikmir REAL ditanyai tentang keinginannya untuk menikah.

"Kakak juga gak mau nikah?" tanya Nikita Mirzani seperti dilansir TribunSeleb, Jumat 14 Oktober 2022.