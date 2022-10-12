MotoGP

Klasemen Moto3 Jelang MotoGP Australia 2022 Sirkuit Phillip Island, Izan Guevara Berpeluang Juara

Klasemen Moto3 menjelang MotoGP Australia 2022 di Sirkuit Phillip Island menempatkan Izan Guevara diperingkat pertama.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Klasemen Moto3 Jelang MotoGP Australia 2022 Sirkuit Phillip Island, Izan Guevara Berpeluang Juara
Izan Guevara
Pembalap Gaviota GASGAS Tim Aspar Izan Guevara. Klasemen Moto3 menjelang MotoGP Australia 2022 di Sirkuit Phillip Island menempatkan Izan Guevara diperingkat pertama. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Moto3 menjelang MotoGP Australia 2022 di Sirkuit Phillip Island menempatkan Izan Guevara diperingkat pertama.

Izan Guevara yang mengoleksi 265 poin berpeluang juara pada Balapan Moto3 di Sirkuit Phillip Island.

Pembalap Gaviota GASGAS Tim Aspar ini unggul 49 poin atas Dennis Foggia.

Dennis Foggia berada pada posisi kedua dengan 216 poin.

Kemudian pada posisi ketiga di tempati Sergio Garcia.

Pembalap Gaviota GASGAS Tim Aspar mengoleksi 209 poin.

Syarat Izan Guevara Juara Moto3 2022 Sirkuit Phillip Island Australia

Lalu posisi empat Klasemen Moto3 ada Ayumu Sasaki.

Pembalap Sterilgarda Husqvarna Max ini mengoleksi 194 poin.

Jaume Masia berada pada posisi lima Klasemen Moto3.

Pembalap Red Bull KTM Ajo ini mengoleksi 163 poin.

Selanjutnya posisi enam di tempati Deniz Oncu.

Pembalap Red Bull KTM Tech3 ini mengoleksi 154 poin.

Lalu pada posisi ketujuh ada Tatsuki Suzuki.

Pembalap Leopard Racing ini mengoleksi 128 poin.

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